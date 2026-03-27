  • Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас прокомментировал поражение от России (1:3).

– Можете сравнить сборную России с командами вашего региона? Возможно, с США или Канадой?

– Да, мы играли с США, Аргентиной, поэтому могу сказать, что Россия обладает экстраординарным уровнем и может состязаться с этими сборными. Мы же еще далеки от подобного уровня, поэтому это отличный шанс для нас, чтобы развиваться.

– Что думаете о Краснодаре?

– Восхитительный город, красивый и дружелюбный. Здорово прошло все наше пребывание тут. Благодарим сборную России за предоставленную возможность сыграть против них. Для Никарагуа этот матч – историческое событие.

– Хотели бы сыграть реванш в Никарагуа?

– Конечно, это было бы идеально. Если сборная России заинтересована, будем надеяться, что получится организовать. Для нас нет ничего лучше, чем играть матчи с соперниками такого уровня.

– В Никарагуа было много ожиданий от матча. Что бы вы хотели сказать болельщикам в вашей стране?

– Ожидания были обусловлены уровнем сборной России. Для тренерского штаба такие игры выходят тяжелыми, потому что соперник – один из лучших в мире. Это требует очень большой ответственности. Мы представляем страну, в которой футбол развивается и растет. Будем работать над тем, чтобы уровень вида спорта в Никарагуа продолжал только расти, – сказал Оливас.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Котлету ему нормальную насыпали
Ответ Mark Anisimov
Комментарий скрыт
отдайте паспорт человеку
Речь об экстраординарном уровне премиальных выплат от принимающей стороны?
Ответ Andrey Kuritcyn
Как видно сумма превысила ожидания. Ну, хоть кто-то порадуется, уже хорошо.
Наговорил на Орден Дружбы
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
орден Дзюбы
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Адаму нужнее.
Пока остальные сборные пытаются доказать на чемпионатах мира и своих континентов кто лучше,мы вышли на такой экстраординарный уровень,что нам это уже и не нужно,теперь сами выбираем,кто достоин сыграть с нами.
Аргентина или США, Сомали или Бруней)
Ему, похоже, 150 водки залпом залили - обмяк с непривычки мужик... Можно понять))
Ну тогда, Никарагуа тоже хорошая сборная
Скорее дайте Карпину прочитать отзыв тренера команды которая занимает в рейтинге ФИФА место около 160 ( если не ошибаюсь). Пусть человек порадуется.
С Аргентиной и США понятно. А с Мали сможем состязаться?
Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»
сегодня, 19:36
Владимир Быстров: «Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа 3:1 вместо 10:0. Карпин либо думает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками»
сегодня, 19:21
Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»
сегодня, 19:10
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
Товарищеские матчи. Англия принимает Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. Вингер «Барселоны» пропустит три матча с «Атлетико» в апреле
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
