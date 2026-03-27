  • Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»

Карпин об ошибке Сафонова в игре с Никарагуа: может, в «ПСЖ» ему не бьют издали?.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о пропущенном от сборной Никарагуа голе в товарищеском матче (3:1).

На 16-й минуте защитник гостей Оскар Асеведо из-за пределов штрафной площади нанес удар низом по центру ворот Матвея Сафонова и сделал счет 1:1.

«У меня, конечно, нет объяснения. Не успел обсудить этот момент, не до этого было. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека (улыбается)? В «ПСЖ» тащил все, потому что ближе били (смеется).

Для меня здесь важнее то, что дали [сопернику] ударить. Но какие‑то удары с 25-30 метров будут всегда. И не думаю, что у Сафонова такие ошибки будут часто», – сказал Карпин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Вопрос не к главному тренеру сборной, а к РФС. Надо лучше выбирать соперника для товарищеской встречи. Который не нанесёт предательского удара издали.
Главное, чтоб в спину не ударили. И не надули, как мячи Jogel🙌
У меня ощущение, что на Сафонова плохо влияет Кафанов
Кафанов вообще на что то влияет?
И это тренер типо сборной !? Валера, может потому что это футбол и Сафонов обычный человек, и голкипер, который как и все ошибаются, а не компьютер?
Складывается ощущение, что Сафонов не получает должной поддержки от Карпина, который открыто и порой слишком часто акцентирует внимание на его ошибках публично, в интервью. Словно бы Карпину неприятен Сафонов в качестве первого номера сборной, но международные успехи голкипера в ПСЖ давят на тренера сборной и заставляют его вновь и вновь ставить Сафонова в ворота.
Он не только Карпину неприятен, но еще много кому, пропер у него фарт случайно и сразу в Яшины записали, а за сборную он срет как конь , они все там жопу рвут а за страну как попало
Как конь? Это ты на кого намекаешь?
Подкалывать тренеру игрока своей сборной даже при ошибке - это очень умное и правильное решение в любой ситуации, которое создает нужную атмосферу.
А вдруг правда дело в мяче🤔 да не, бред какой то
Просто Сафонов это обычный средний вратарь, который часто ошибается. Не топ уровень, как Куртуа, Жоан Гарсия и тд. И предъявлять ему претензии не за что. Он и в РПЛ ошибался, и во Франции
Такие ошибки у него будут постоянно. Были и будут. Акгатцев броня. Когда Моня становится в ворота сразу возникает чувство его привоза. Болельщик Краснодара.
Карпин еще мягко выразился, это не вратарь а дно днищенское, так за сборную играть и в каждом матче срать
Зачем ты его вообще поставил? Это было нужно против Никарагуа? Посмотреть на что-то? Если ему вдарили бы и он получил травму? Зачем все эти высказывания в "юморном" стиле. Чисто Нарва. Ну где тренерство то? Нет его..
