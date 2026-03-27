Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»

Карпин об ошибке Сафонова в игре с Никарагуа: может, в «ПСЖ» ему не бьют издали?.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о пропущенном от сборной Никарагуа голе в товарищеском матче (3:1).

На 16-й минуте защитник гостей Оскар Асеведо из-за пределов штрафной площади нанес удар низом по центру ворот Матвея Сафонова и сделал счет 1:1.

«У меня, конечно, нет объяснения. Не успел обсудить этот момент, не до этого было. Может, в «ПСЖ » ему не бьют издалека (улыбается)? В «ПСЖ» тащил все, потому что ближе били (смеется).

Для меня здесь важнее то, что дали [сопернику] ударить. Но какие‑то удары с 25-30 метров будут всегда. И не думаю, что у Сафонова такие ошибки будут часто», – сказал Карпин.