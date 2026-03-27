Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»

Юрген Клопп: Салах может играть еще 7 лет.

Юрген Клопп считает, что Мохамед Салах может играть до 40 лет, покинув «Ливерпуль».

«Салах – невероятный профи. Он задал совершенно новые стандарты для профессиональных футболистов – стандарты того, насколько усердно надо работать, сколько можно тратить на восстановление и все такое.

Он уходит, но я не удивлюсь, если он будет играть еще шесть или семь лет. Мне грустно, однако он однозначно входит в число лучших футболистов в истории, и я горжусь тем, что был частью его карьеры.

Он знает, что «Ливерпуль» был для него идеальным клубом, а он – идеальным игроком для нас. У нас с ним были большие мечты, но мы не осмеливались даже мечтать о том, чего добились. Я не уверен, что мы способны оценить это в полной мере, но в ближайшее время это произойдет.

Его статистика и стандарты, которые он задал, останутся недосягаемыми в современную эпоху АПЛ – если не все, то некоторые. То, что он делал, – это безумие», – сказал экс-тренер «Ливерпуля ».