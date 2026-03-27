  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»
Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»

Юрген Клопп считает, что Мохамед Салах может играть до 40 лет, покинув «Ливерпуль».

«Салах – невероятный профи. Он задал совершенно новые стандарты для профессиональных футболистов – стандарты того, насколько усердно надо работать, сколько можно тратить на восстановление и все такое.

Он уходит, но я не удивлюсь, если он будет играть еще шесть или семь лет. Мне грустно, однако он однозначно входит в число лучших футболистов в истории, и я горжусь тем, что был частью его карьеры.

Он знает, что «Ливерпуль» был для него идеальным клубом, а он – идеальным игроком для нас. У нас с ним были большие мечты, но мы не осмеливались даже мечтать о том, чего добились. Я не уверен, что мы способны оценить это в полной мере, но в ближайшее время это произойдет.

Его статистика и стандарты, которые он задал, останутся недосягаемыми в современную эпоху АПЛ – если не все, то некоторые. То, что он делал, – это безумие», – сказал экс-тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoBBC
logoЮрген Клопп
logoЛиверпуль
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Профессионализм ещё не всё. Взять, к примеру, приверженность Салаха мусульманским традициям. Бесспорно - это хорошо. И дисциплинирует его: как игрока и как простого человека в быту. Но соблюдение правил Рамадана, возможно, не лучшим образом сказывается на его функциональных и физических качествах. И то, что редкую для себя травму он получил именно на излёте священного месяца, который известен строгими ограничениями в приёме пищи и воды. Пусть диетологи меня поправят.
Я бы на его месте пошел в рпл играть, хорошо бы смотрелся на засвеченной тв картинке из Оренбурга 😂
Думаю сейчас Салах выдаст топ отрезок. Всё давление спадёт, после заявления, и мы загрустим в конце сезона, что такого игрока потеряли...
Ответ Nuki
Учитывая что они вышли на ЧМ, вряд ли он на максималках будет играть весной. Очевидно турниры сборных для него важнее.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клопп о Салахе: «Он был в лучшей атакующей тройке мирового футбола. Мо решал исход матча – Мане хотел забивать, но мог играть в полузащите, а Фирмино был гением, которому все равно»
сегодня, 08:42
Юрген Клопп: «Салах – один из величайших всех времен. С ним работаешь так, как с остальными: «Здесь не теряй мяч, тут нужно защищаться». У Мохамеда непревзойденная статистика»
сегодня, 01:47
Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
вчера, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
сегодня, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем