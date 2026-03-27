  • Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»
Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победу команды над сборной Никарагуа в товарищеском матче (3:1).

– Очень слабый первый тайм, учитывая уровень соперника. Они три дня добирались до Краснодара. Арбитру нужно сказать спасибо за то, что он назначил этот пенальти. Ушли в раздевалку, побеждая 2:1. Однако по первому тайму справедливой была бы ничья. Во втором тайме все сломало удаление.

– Игра была безобразной?

– Не сказал бы. Что говорить, когда на 47‑й минуте удаляют человека… Наша сборная, конечно, должна выглядеть сильнее против такого соперника.

– Что скажете про ошибку Матвея Сафонова? Почему в «ПСЖ» он играет лучше?

– Ну, а что он скажет? Скажет, что он ошибся. Не сравнивайте «ПСЖ» и сборную. Парижане в прошлом году были лучшей командой Европы. Тогда в воротах играл Джанлуиджи Доннарумма, которому тоже не забивали, – сказал Мостовой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Александр Мостовой
сборная Никарагуа
Сборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Матч ТВ
И за красную карточку тоже надо сказать спасибо
Ответ Рубин2003
А какие вопросы по красной? Или если товарняк,то нужно по каким-то понятиям судить?Глебов убегал 1 на 1,скорость у него очень хорошая.Это ЛЯВЗГ.
Ответ Рубин2003
Мне наоборот кажется, что в официальном матче с психологической точки зрения такие фолы можно понять, а в товарняке прыгать с риском нанести сопернику травму - глупость необъяснимая.
Я не знаю зачем люди постоянно анализируют эти товарищеские матчи и негативно реагируют на наших игроков. Столько оскорблений. Как можно в такой обстановке играть на топ уровне? Понятно, что другого у нас нет и довольствуемся малым, но поставьте себя на место футболистов. Ты играешь против каких-то днарей, будущего не видишь. ЧМ светит только по телевизору. Многие уже не помнят когда последний раз играли официальный матч за сборную, многие и вовсе не играли ни одного официального матча. Тут и недооценка очевидная и проблемы с настроем, ну не будет никто умирать в матче с Никарагуа. Зачем Карпин тащит человека из ПСЖ играть такой никчемный матч. Уже бы молодняк брал, который действительно мечтает сыграть за сборную. Тут критиковать только Карпина можно
Никарагуа играли прямо как Уругвай
Это конечно не позорный разгром от слабенькой Швеции, но тоже неплохо)
за такие пенальти даже в более знаковых матчах арбитра благодарить не хочется...
А что Мостовой хотел? Товарняк сборной, которую забанили, без возможности играть даже отборы. Задача не подготовиться (ибо не к чему), а просто собраться, пообщаться, посмотреть на игроков.
Ответ avku
Может быть, вместо Карпина назначить тренером Мостового? Судя по его комментариям, он рвётся в бой. А Карпин уже пресыщен.
митрюшкин,мелкадзе,петров....это даже не россия 2
Сброд. Нету сборной. Карпина убрать.
Головин о сборной Никарагуа: «Команда точно не слабая» : Ну это классика оправдывать бездарную игру силой соперника, слышали не раз уже. Говорить о себе и о своей игре надо, но когда сказать правду страшно приходится про соперника. Журналисты которые такие вопросы задают пугают больше всего, они уже чтобы интервьюируемого не утруждать и не спугнуть сами себя за нос
