Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»

Мостовой: Россия должна выглядеть сильнее против такого соперника, как Никарагуа.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победу команды над сборной Никарагуа в товарищеском матче (3:1).

– Очень слабый первый тайм, учитывая уровень соперника. Они три дня добирались до Краснодара. Арбитру нужно сказать спасибо за то, что он назначил этот пенальти. Ушли в раздевалку, побеждая 2:1. Однако по первому тайму справедливой была бы ничья. Во втором тайме все сломало удаление.

– Игра была безобразной?

– Не сказал бы. Что говорить, когда на 47‑й минуте удаляют человека… Наша сборная, конечно, должна выглядеть сильнее против такого соперника.

– Что скажете про ошибку Матвея Сафонова? Почему в «ПСЖ» он играет лучше?

– Ну, а что он скажет? Скажет, что он ошибся. Не сравнивайте «ПСЖ» и сборную. Парижане в прошлом году были лучшей командой Европы. Тогда в воротах играл Джанлуиджи Доннарумма , которому тоже не забивали, – сказал Мостовой.