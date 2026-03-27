Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. Вингер «Барселоны» пропустит три матча с «Атлетико» в апреле

Рафинья выбыл до мая.

Вингер получил травму двуглавой мышцы бедра в сборной Бразилии и сегодня был отпущен в «Барселону».

«Блауграна» объявила, что бразилец не сможет играть в течение пяти недель.

Таким образом, он пропустит три игры с «Атлетико » (две – в Лиге чемпионов , одну – в Ла Лиге), а также дерби с «Эспаньолом» и встречи с «Сельтой» и «Хетафе».

Возможно, Рафинья будет готов к игре с «Осасуной» в начале мая.