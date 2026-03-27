  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. Вингер «Барселоны» пропустит три матча с «Атлетико» в апреле
60

Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. Вингер «Барселоны» пропустит три матча с «Атлетико» в апреле

Рафинья выбыл до мая.

Рафинья Диас пропустит больше месяца.

Вингер получил травму двуглавой мышцы бедра в сборной Бразилии и сегодня был отпущен в «Барселону».

«Блауграна» объявила, что бразилец не сможет играть в течение пяти недель.

Таким образом, он пропустит три игры с «Атлетико» (две – в Лиге чемпионов, одну – в Ла Лиге), а также дерби с «Эспаньолом» и встречи с «Сельтой» и «Хетафе».

Возможно, Рафинья будет готов к игре с «Осасуной» в начале мая.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Барселоны»
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЗдоровье
logoтравмы
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoАтлетико
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И нахрена вообще товарищеские матчи сборных во время решающей части сезона. Уберите их нахрен
Просто какой-то недалекий в свое время решил, что без них никуда
Очень, очень плохо. Без него и проиграли 0:4 атлетам. Дурацкие игры сборных
Там и без Педри было, надеемся что без Рафа как то справятся, на позиции Рафа вполне можно выпускать Гави, он даст той объем работы и подключение в атаку(если этот уже готов играть физически!) а так на Рэша бы точно не рассчитывал, он в последнее время бегает будто делает одолжение.. скис совсем
Ольмо выйдет, скорее всего. Рэш будет подменять.
Рэш, настало твое время.
Сейчас как раз то самое время чтобы показать за что тебя надо выкупать.

Рафе просто спокойного восстановления без форсирования.
заканчивается клубный сезон в мае, вот после него перед ЧМ(ЧЕ) и играйте свои товарняки грёбаные
Ответ Винни-Грет
заканчивается клубный сезон в мае, вот после него перед ЧМ(ЧЕ) и играйте свои товарняки грёбаные
А какая разница если мышца была "наготове" надорваться...не в товарняке так на тренировке/разминке/в первые 5-10 минут
Когда из футбола этот рудимент в виде матчей сборных уберут?Идет самый разгар плова лч и концовка чемпионата)какие нафиг еще товарняки.Тяжело себе такую картину в условной НБА или НХЛ представить,которые даже на Олимпиаду не всегда иггроков пускают)
Анчелотти хотел показать свою состоятельность в сборной, а кто же будет "таскать рояль" если не Рафа, не Винисиус же будет прессинговать защиту. А по итогу, и Рафу нам ушатал и снова показал что сборная при нем ничего не может. Просто посмотрите на его послематчевые фразы.
Когда эти тупые матчи сборных посреди или даже вот в конце сезона уберут...
де йонг сломан, рафинья теперь тоже,бальде и кунде после травм если вернутся,в придачу пол команды неопытных юношей,а скажут,скажут что нас было одиннадцать игроков основы:)
Мда это потеря потерь
Только набрал фантастическую форму и добрый вечер. Скорейшего возвращения на поле,капитан!
Не знаю почему, но прорвало с "капитан" 🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафинья покинул сборную Бразилии из-за травмы и пропустит примерно 4 недели
сегодня, 18:51
У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения
сегодня, 10:58
Рафинья повредил бедро в матче Бразилии с Францией, его заменили в перерыве. Хавбек «Барсы» пройдет обследование в пятницу
вчера, 22:05
Рекомендуем
Главные новости
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
29 минут назад
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
41 минуту назад
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
45 минут назад
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
57 минут назад
Товарищеские матчи. Англия принимает Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 19:45Live
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
сегодня, 19:45
Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»
сегодня, 19:36
Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»
сегодня, 19:36
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
сегодня, 19:30
Владимир Быстров: «Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа 3:1 вместо 10:0. Карпин либо думает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками»
сегодня, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
5 минут назад
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
13 минут назад
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
16 минут назад
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
31 минуту назад
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
сегодня, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
сегодня, 18:05
Рекомендуем