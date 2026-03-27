Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. Вингер «Барселоны» пропустит три матча с «Атлетико» в апреле
Вингер получил травму двуглавой мышцы бедра в сборной Бразилии и сегодня был отпущен в «Барселону».
«Блауграна» объявила, что бразилец не сможет играть в течение пяти недель.
Таким образом, он пропустит три игры с «Атлетико» (две – в Лиге чемпионов, одну – в Ла Лиге), а также дерби с «Эспаньолом» и встречи с «Сельтой» и «Хетафе».
Возможно, Рафинья будет готов к игре с «Осасуной» в начале мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Барселоны»
Сейчас как раз то самое время чтобы показать за что тебя надо выкупать.
Рафе просто спокойного восстановления без форсирования.