  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Быстров: «Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа 3:1 вместо 10:0. Карпин либо думает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками»
44

Владимир Быстров: «Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа 3:1 вместо 10:0. Карпин либо думает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о победе сборной России над командой Никарагуа.

Команда Валерия Карпина выиграла товарищеский матч со счетом 3:1.

– Владимир, как вам матч?

– Это позор.

– Почему это позор?

– Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа со счетом 3:1 вместо 10:0. Валерий Карпин либо считает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками. Ему просто надо признать, что 40 человек в сборную вообще никогда не надо вызывать.

– Какие ожидания от игры с Мали?

– Если над нами продолжат издеваться и вызывать по 40 человек в сборную, я больше вообще никогда не буду смотреть матчи. Вот и все. Прямо так и напишите, – сказал Быстров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoВладимир Быстров
logoсборная Никарагуа
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoВалерий Карпин
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Последнее Володькино предупреждение.
Ответ Источник в сборной России
Последнее Володькино предупреждение.
Не, ну звучит действительно опасно. Валере бы задуматься
Ответ Источник в сборной России
Последнее Володькино предупреждение.
Только вот это либо - либо мимо !
Ясно же , что и то и другое !
Вот он с козырей пошёл! Вот это угроза! Если Карпину сказать, что Володька Быстров больше не будет матчи смотреть... Он спать не сможет, есть не сможет, жить...
Позор - это всерьёз обсуждать товарищеские игры с Никарагуа. Парни приехали повидать корешей, а Валера получить зп
у клубов РПЛ впереди важнейшие матчи - борьба за чемпионство, борьба за медали, за кубок России. легионерам из Франции главное без травм. зачем вообще напрягаться в ничего незначащихся товарняках? ради чего? приехали, побегали на расслабоне, обыграли
При том факте,что почти весь 2 тайм команда Никарагуа играла в меньшистве.
Лет через 20 Быстров, как футбольный человек, так будет прикладывать тренеров и игроков, что мало не покажется!
Карпин прекрасно понимает, что его уровень — это ФНЛ, но кто же захочет сам уйти с такой зарплаты, играя пару раз в полгода?? А еще можно постоянно вызывать новых игроков, а потом говорить, что игры у нас нету, мы состав наигрываем и т. д
"Валера - это Володька, а игра твоя позор!"
Нужно вызывать 90 игроков,чтобы обыгрывать 10-0.
Ответ Фут.Боль
Нужно вызывать 90 игроков,чтобы обыгрывать 10-0.
И что-бы все одновременно вышли на поле.
В чëм прав Быстров - если наигрывать состав в надежде допуска российского футбола на международную арену то вызывать максимум два десятка игроков. Зачем больше? Тем более выбор не так уж и велик.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В чëм прав Быстров - если наигрывать состав в надежде допуска российского футбола на международную арену то вызывать максимум два десятка игроков. Зачем больше? Тем более выбор не так уж и велик.
А у нас есть 20 игроков, которые сильнее остальных и играют постоянно на высоком уровне,
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
18 минут назад
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
30 минут назад
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
34 минуты назад
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
46 минут назад
Товарищеские матчи. Англия принимает Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
50 минут назадLive
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
50 минут назад
Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»
59 минут назад
Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»
59 минут назад
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
сегодня, 19:30
Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. Вингер «Барселоны» пропустит три матча с «Атлетико» в апреле
сегодня, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
2 минуты назад
Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
5 минут назад
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
20 минут назад
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
сегодня, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
сегодня, 18:05
Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
сегодня, 18:01
Рекомендуем