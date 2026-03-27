Владимир Быстров: «Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа 3:1 вместо 10:0. Карпин либо думает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о победе сборной России над командой Никарагуа.
Команда Валерия Карпина выиграла товарищеский матч со счетом 3:1.
– Владимир, как вам матч?
– Это позор.
– Почему это позор?
– Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа со счетом 3:1 вместо 10:0. Валерий Карпин либо считает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками. Ему просто надо признать, что 40 человек в сборную вообще никогда не надо вызывать.
– Какие ожидания от игры с Мали?
– Если над нами продолжат издеваться и вызывать по 40 человек в сборную, я больше вообще никогда не буду смотреть матчи. Вот и все. Прямо так и напишите, – сказал Быстров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Ясно же , что и то и другое !