Сафонов после 3:1 с Никарагуа: «Один из их игроков будет рассказывать, что забил мне. У сборной очень специфичные мячи, тяжело предсказать траекторию»

Матвей Сафонов: один из игроков Никарагуа будет рассказывать, что забил мне.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча против сборной Никарагуа .

Российская команда одержала победу со счетом 3:1 в товарищеской встрече, проходившей в Краснодаре.

– Атмосфера потрясающая! Очень много времени здесь провел. Классно. Не сказать, что было много информации о сопернике, не знали, чего ожидать. Благодарность соперникам: они сражались, навязали хорошую игру. Где‑то было жестковато, но получился классный напряженный матч, все получили удовольствие.

Пропущенный гол : неприятный очень удар, не натренируешь, как против такого действовать. У сборной очень специфичные мячи, они отличаются от мячей для европейских чемпионатов, очень тяжело предсказать траекторию. Удар у соперника получился, я не смог ему противостоять.

– Как вам прием?

– Меня здесь встречала после игры семья. Приятно, что в такой ответственный и важный момент они рядом.

– К вам было особое внимание от игроков Никарагуа? Один из них говорил, что будет рассказывать, что играл против вас.

– Не скажу. Но теперь один из них будет рассказывать, что забил мне, – сказал Сафонов.