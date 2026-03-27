Сафонов после 3:1 с Никарагуа: «Один из их игроков будет рассказывать, что забил мне. У сборной очень специфичные мячи, тяжело предсказать траекторию»
Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча против сборной Никарагуа.
Российская команда одержала победу со счетом 3:1 в товарищеской встрече, проходившей в Краснодаре.
– Атмосфера потрясающая! Очень много времени здесь провел. Классно. Не сказать, что было много информации о сопернике, не знали, чего ожидать. Благодарность соперникам: они сражались, навязали хорошую игру. Где‑то было жестковато, но получился классный напряженный матч, все получили удовольствие.
Пропущенный гол: неприятный очень удар, не натренируешь, как против такого действовать. У сборной очень специфичные мячи, они отличаются от мячей для европейских чемпионатов, очень тяжело предсказать траекторию. Удар у соперника получился, я не смог ему противостоять.
– Как вам прием?
– Меня здесь встречала после игры семья. Приятно, что в такой ответственный и важный момент они рядом.
– К вам было особое внимание от игроков Никарагуа? Один из них говорил, что будет рассказывать, что играл против вас.
– Не скажу. Но теперь один из них будет рассказывать, что забил мне, – сказал Сафонов.
Но есть и вопросы к тренеру: зачем на бессмысленные матчи вызывать легионеров, у которых явно меньше мотивации показывать высокий уровень, так как класс соперников совсем не тот, да и в клубах им, думаю, советуют сильно не усердствовать, чтобы не получить травму.
ну не знаю...
звуковое сопровождение матча было примерно как стоять в пробке на светофоре рядом с грохочущей всеми своими бумбоксами Приорой...
не иначе кто то стадион с караоке баром перепутал...