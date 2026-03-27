  • Сафонов после 3:1 с Никарагуа: «Один из их игроков будет рассказывать, что забил мне. У сборной очень специфичные мячи, тяжело предсказать траекторию»
36

Сафонов после 3:1 с Никарагуа: «Один из их игроков будет рассказывать, что забил мне. У сборной очень специфичные мячи, тяжело предсказать траекторию»

Матвей Сафонов: один из игроков Никарагуа будет рассказывать, что забил мне.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча против сборной Никарагуа

Российская команда одержала победу со счетом 3:1 в товарищеской встрече, проходившей в Краснодаре. 

– Атмосфера потрясающая! Очень много времени здесь провел. Классно. Не сказать, что было много информации о сопернике, не знали, чего ожидать. Благодарность соперникам: они сражались, навязали хорошую игру. Где‑то было жестковато, но получился классный напряженный матч, все получили удовольствие.

Пропущенный гол: неприятный очень удар, не натренируешь, как против такого действовать. У сборной очень специфичные мячи, они отличаются от мячей для европейских чемпионатов, очень тяжело предсказать траекторию. Удар у соперника получился, я не смог ему противостоять.

– Как вам прием?

– Меня здесь встречала после игры семья. Приятно, что в такой ответственный и важный момент они рядом.

– К вам было особое внимание от игроков Никарагуа? Один из них говорил, что будет рассказывать, что играл против вас.

– Не скажу. Но теперь один из них будет рассказывать, что забил мне, – сказал Сафонов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Сафонов не виноват, мяч виноват...
Ответ Рубин2003
Сафонов не виноват, мяч виноват...
А что за мяч такой у Сборной ?
Ответ OldRedWhite
А что за мяч такой у Сборной ?
Регбийный, судя по сложности траектории и фиксации )
В очередной раз пропустил за сборную мусорный гол, который отбили бы 90% вратарей, и продолжает что-то рассказывать про сложный удар. И это действующий победитель Лиги Чемпионов.
Но есть и вопросы к тренеру: зачем на бессмысленные матчи вызывать легионеров, у которых явно меньше мотивации показывать высокий уровень, так как класс соперников совсем не тот, да и в клубах им, думаю, советуют сильно не усердствовать, чтобы не получить травму.
Ответ Источник в сборной России
В очередной раз пропустил за сборную мусорный гол, который отбили бы 90% вратарей, и продолжает что-то рассказывать про сложный удар. И это действующий победитель Лиги Чемпионов. Но есть и вопросы к тренеру: зачем на бессмысленные матчи вызывать легионеров, у которых явно меньше мотивации показывать высокий уровень, так как класс соперников совсем не тот, да и в клубах им, думаю, советуют сильно не усердствовать, чтобы не получить травму.
А я думаю, что это хорошая практика, когда потенциально основные игроки участвуют в одном из спаренных матчей. Когда-то ведь допустят к официальным играм? Будет тяжелее с нуля всем вместе играть, если их годами не вызывать. Восстанавливающегося Захаряна не надо, Миранчука из США не надо, но Головин и Мотя пусть приезжают, все равно ведь их команды по сборным разъезжаются
Ответ Источник в сборной России
В очередной раз пропустил за сборную мусорный гол, который отбили бы 90% вратарей, и продолжает что-то рассказывать про сложный удар. И это действующий победитель Лиги Чемпионов. Но есть и вопросы к тренеру: зачем на бессмысленные матчи вызывать легионеров, у которых явно меньше мотивации показывать высокий уровень, так как класс соперников совсем не тот, да и в клубах им, думаю, советуют сильно не усердствовать, чтобы не получить травму.
Потому что тренер такой же как и Сафонов.
битой бил наверное ))))))))))
Ответ catcher69
битой бил наверное ))))))))))
Битом бил)
Ответ ТрактоПоктер
Битом бил)
Плохому танцору....
Тем не менее, одному из игроков сборной Никарагуа всё же удалось приспособиться к специфичному мячу
Атмосфера потрясающая...
ну не знаю...
звуковое сопровождение матча было примерно как стоять в пробке на светофоре рядом с грохочущей всеми своими бумбоксами Приорой...
не иначе кто то стадион с караоке баром перепутал...
А Мотя просто броня!О забивших ему будут легенды слагать!
Ответ Аврал
А Мотя просто броня!О забивших ему будут легенды слагать!
Легенды племени. Забившему моте вручат корову и жену. Или 2 коровы.
Звязда не понимает, что если фермер забивает ему случайным ударом, то радоваться должен только фермер
когда поставил на обе забьют
Мяч специфичный, земля плоская, Ленин жив
Мотя, поменьше снимайся в рилсах у жены. Это же просто кринж.
