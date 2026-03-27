Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»
Валерий Карпин прокомментировал победу над Никарагуа (3:1).
– Не могу сказать, что доволен. Во втором тайме удаление сыграло свою роль. Но первая половина не очень понравилась.
– Слово «недооценка» уместно?
– У меня такое чувство, что неожиданностью стала агрессивная в хорошем смысле слова игра соперника. Не ожидали, что не будет времени подумать, обрабатывать мяч. А против сборной Мали игра будет еще интенсивнее.
Да, наверное, быстрый гол сыграл злую шутку. Подумали, что будет легко. Можно говорить что угодно, но это все отмазки.
– Как оцените игру Ярослава Гладышева?
– Ожидали большего. Пытался обострять, но и потерь было много. Решили в перерыве заменить его и дать больше Кириллу Глебову сыграть, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Карпин на халтуре, стрижёт деньги, ничего не делая.
Сборная должна быть боеготова в любой момент, а тут вызов по 30 человек, состав лепится от фонаря, в страшном сне вы не увидите такие сочетания, а у Карпина на раз-два.
Вот смотришь на этот сюр и реально понимаешь: страна дураков или некоторые держат всю страну за дураков.
А сборная всё же нужна: обычные люди смотрят, видят что сборная есть, футбол жив. Не все такие великие умы как Вы.
Ну и главное - очки идут в рейтинг и за такие матчи.
А Стасу говорили мол почему Словаков не добиваем, а тут сборную Карпина Никарагуа ошарашила😂
если даже никарагуанцы для игроков из мир-рпл становятся сложным соперником в части интенсивности и скорости игры, то можно прямо сегодня закрывать профессиональный футбол в РФ