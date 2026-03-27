Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»

Валерий Карпин прокомментировал победу над Никарагуа (3:1).

– Не могу сказать, что доволен. Во втором тайме удаление сыграло свою роль. Но первая половина не очень понравилась.

– Слово «недооценка» уместно?

– У меня такое чувство, что неожиданностью стала агрессивная в хорошем смысле слова игра соперника. Не ожидали, что не будет времени подумать, обрабатывать мяч. А против сборной Мали игра будет еще интенсивнее.

Да, наверное, быстрый гол сыграл злую шутку. Подумали, что будет легко. Можно говорить что угодно, но это все отмазки.

– Как оцените игру Ярослава Гладышева?

– Ожидали большего. Пытался обострять, но и потерь было много. Решили в перерыве заменить его и дать больше Кириллу Глебову сыграть, – сказал главный тренер сборной России.