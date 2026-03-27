  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»
31

Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»

Валерий Карпин: не очень доволен игрой с Никарагуа.

Валерий Карпин прокомментировал победу над Никарагуа (3:1).

– Не могу сказать, что доволен. Во втором тайме удаление сыграло свою роль. Но первая половина не очень понравилась.

– Слово «недооценка» уместно?

– У меня такое чувство, что неожиданностью стала агрессивная в хорошем смысле слова игра соперника. Не ожидали, что не будет времени подумать, обрабатывать мяч. А против сборной Мали игра будет еще интенсивнее.

Да, наверное, быстрый гол сыграл злую шутку. Подумали, что будет легко. Можно говорить что угодно, но это все отмазки.

– Как оцените игру Ярослава Гладышева?

– Ожидали большего. Пытался обострять, но и потерь было много. Решили в перерыве заменить его и дать больше Кириллу Глебову сыграть, – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoЯрослав Гладышев
logoсборная Никарагуа
товарищеские матчи (сборные)
logoМатч ТВ
logoВалерий Карпин
logoКирилл Глебов
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Время подумать какой же великий тренер Валера должно быть всегда!
Зачем нужны эти матчи?
Карпин на халтуре, стрижёт деньги, ничего не делая.
Сборная должна быть боеготова в любой момент, а тут вызов по 30 человек, состав лепится от фонаря, в страшном сне вы не увидите такие сочетания, а у Карпина на раз-два.
Вот смотришь на этот сюр и реально понимаешь: страна дураков или некоторые держат всю страну за дураков.
Ответ Алексей З.
самое время смотреть всех,изначально тогда была прблема в том что типа не вызывали других,мол времени нет
Ответ Алексей З.
Боеготова в любой момент для чего? Вдруг завтра на трамп на ЧМ пригласит? (хотя уже мало чему удивляешься, ещё и Украину добавят и объединят нас в одну группу)
А сборная всё же нужна: обычные люди смотрят, видят что сборная есть, футбол жив. Не все такие великие умы как Вы.
Ну и главное - очки идут в рейтинг и за такие матчи.
Игры сборной - отличное средство от бессонницы!
Дожили.
А Стасу говорили мол почему Словаков не добиваем, а тут сборную Карпина Никарагуа ошарашила😂
Если бы карманный судейка не помог с пенальти и удалением, пудель мог вообще проиграть.
Какая агрессивная игра? Они просто были мертвее наших, что сложно было провернуть в этом матче. Игра дно
Все говорит постоянно в третьем лице, как-будто не его задача разложить сопа, подготовить к его тактике и как-будто не он должен настроить команду. Такой клоун вечно ни в чем не виновный
"Не ожидали, что не будет времени подумать, обрабатывать мяч"
если даже никарагуанцы для игроков из мир-рпл становятся сложным соперником в части интенсивности и скорости игры, то можно прямо сегодня закрывать профессиональный футбол в РФ
Спасибо Володе, за наши контрольные матчи пятый год, ну еще не вечер, скоро и десять будет, терпите терп...
Ехай уже в эстонию, Валера
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
сегодня, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Россия обыграла Никарагуа в товарищеском матче – 3:1. У россиян 8 побед, 3 ничьих и 2 поражениях в играх со сборными из КОНКАКАФ
сегодня, 18:39
Рекомендуем
Главные новости
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
20 минут назад
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
32 минуты назад
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
36 минут назад
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
48 минут назад
Товарищеские матчи. Англия принимает Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
52 минуты назадLive
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
52 минуты назад
Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»
сегодня, 19:36
Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»
сегодня, 19:36
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
сегодня, 19:30
Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. Вингер «Барселоны» пропустит три матча с «Атлетико» в апреле
сегодня, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
4 минуты назад
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
7 минут назад
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
22 минуты назад
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
сегодня, 18:05
Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
сегодня, 18:01
Рекомендуем