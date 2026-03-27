31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре

Больше 30 тысяч зрителей посетили BetBoom товарищеский матч сборной России в Краснодаре.

Игра против Никарагуа прошла на «Ozon Арене » и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На встрече присутствовали 31 625 болельщиков (вместимость – 33 395).

Следующую игру, против Мали, Россия проведет в Санкт-Петербурге.