31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
Больше 30 тысяч зрителей посетили BetBoom товарищеский матч сборной России в Краснодаре.
Игра против Никарагуа прошла на «Ozon Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
На встрече присутствовали 31 625 болельщиков (вместимость – 33 395).
Следующую игру, против Мали, Россия проведет в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Интерес был просто в живую, а не по телеку посмотреть на игру сборной, на контрасте того, что ходим на все матчи Краснодара.
Это конечно шокировало меня.
Не ожидал что сборная, даже с учетом статуса матча настолько дворовая деревянная команда.
Страшно представить что было бы с ними в игре с топовым соперником