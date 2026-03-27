31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре

Больше 30 тысяч зрителей посетили BetBoom товарищеский матч сборной России в Краснодаре.

Игра против Никарагуа прошла на «Ozon Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На встрече присутствовали 31 625 болельщиков (вместимость – 33 395).

Следующую игру, против Мали, Россия проведет в Санкт-Петербурге.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Делать нечего в селе, мы сидим на веселе…
хожу на все матчи Краснодара домашние( ребенок занимается в академии) и вот сегодня решил впервые за свои 34 года сходить на стадион и посмотреть матч именно сборной России.
Интерес был просто в живую, а не по телеку посмотреть на игру сборной, на контрасте того, что ходим на все матчи Краснодара.
Это конечно шокировало меня.
Не ожидал что сборная, даже с учетом статуса матча настолько дворовая деревянная команда.
Страшно представить что было бы с ними в игре с топовым соперником
Ты сказала-мож пойдем на футбооооооол
Хероао в Краснодаре с развлечениями))
Деревню и Никарагуа удивит.
Материалы по теме
Иракли спел «Лондон – Париж» в футболке «ПСЖ» после матча России и Никарагуа в Краснодаре. Сафонов был на поле
сегодня, 18:59Фото
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Россия обыграла Никарагуа в товарищеском матче – 3:1. У россиян 8 побед, 3 ничьих и 2 поражениях в играх со сборными из КОНКАКАФ
сегодня, 18:39
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом
8 минут назад
Карпин согласен на игру в гостях у Никарагуа: «Если все сложится – с удовольствием. Футболисты сказали, что были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии»
17 минут назад
Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»
34 минуты назад
Бельерин о расизме в футболе: «Стадионы стали местом, где можно делать то, что нельзя делать больше нигде. Мы сделали нормой то, что я считаю варварством»
39 минут назад
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
сегодня, 20:17
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
сегодня, 20:15
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
сегодня, 20:05
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
сегодня, 20:01
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
сегодня, 19:49
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
сегодня, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
3 минуты назад
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
24 минуты назад
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
52 минуты назад
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
сегодня, 20:33
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
сегодня, 20:30
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
сегодня, 18:05
Рекомендуем