Винисиус – лучший игрок «Реала» в марте. Вингер опередил Вальверде, Рюдигера, Тчуамени и Хейсена

Винисиус Жуниор – лучший игрок марта в «Реале».

Вингер мадридской команды получил награду по итогам марта, опередив Дина Хейсена , Орельена Тчуамени , Федерико Вальверде и Антонио Рюдигера .

В этом месяце бразилец провел 6 матчей за мадридскую команду во всех турнирах и забил 4 гола, 2 из них – с пенальти. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь .