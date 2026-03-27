  • Винисиус – лучший игрок «Реала» в марте. Вингер опередил Вальверде, Рюдигера, Тчуамени и Хейсена
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком месяца в «Реале». 

Вингер мадридской команды получил награду по итогам марта, опередив Дина ХейсенаОрельена ТчуамениФедерико Вальверде и Антонио Рюдигера.

В этом месяце бразилец провел 6 матчей за мадридскую команду во всех турнирах и забил 4 гола, 2 из них – с пенальти. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fútbol Mahou
Вальверде: 🗿🗿🗿
Ну по мне так Вальверде. Его тепловая карта, всё поле. Ещё и забивает!!! И даже не один и даже не два...
По количеству проделанной работы и голам для непрофильной позиции Вальверде больше заслужил
Вальверде был лучше в 10 раз. Пиарят эту истеричку как могут
За один только хет-трик Сити Вальверде заслужил!
Вальверде должен был забирать награду второй месяц подряд. За такой перфоманс, что сотворил в первом матче с Сити. Да и еще несколько важных голов забил.
И лучший борец с расизмом. И лучший танцор с флажком. И еще очень красивый.
А Феде - так, ну что там Феде. Он же с расизмом не борется.
БРЕД. Вальверде лучший игрок Европы в марте месяце.
как он опередить мог Вальверде ? у Феде 5 голов , у борцуна 4 , при этом Феде опорник , а этот атакующий хав , КААААААААК?
Чем он опередил Вальверде?
Бельерин о расизме в футболе: «Стадионы стали местами, где можно делать то, что нельзя делать больше нигде. Мы сделали нормой то, что я считаю варварством»
2 минуты назад
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
39 минут назад
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
51 минуту назад
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
55 минут назад
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
сегодня, 19:49
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
сегодня, 19:45
Товарищеские матчи. Англия принимает Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 19:45Live
Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»
сегодня, 19:36
Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»
сегодня, 19:36
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
сегодня, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
15 минут назад
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
23 минуты назад
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
26 минут назад
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
41 минуту назад
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
сегодня, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
сегодня, 18:05
Рекомендуем