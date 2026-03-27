Рафинья покинул сборную Бразилии из-за травмы и может пропустить 4 недели

Рафинья может пропустить один месяц.

Рафинья Диас выведен из состава сборной Бразилии в связи с травмой.

Вингер получил травму двуглавой мышцы бедра в товарищеской игре против Франции и был заменен в перерыве.

Globo Esporte передает, что в сборной принято решение отпустить Рафинью в расположение «Барселоны». Также команду покидает защитник Уэсли ФрансаРома») – у него тоже мышечные проблемы.

Mundo Deportivo со ссылкой на публикации в Бразилии сообщает, что вингер пропустит около четырех недель.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
Очень и очень плохие новости для Барселоны в преддверии матчей с Атлетико…

Рафе здоровья и Скорейшего восстановления.
Барса без Рафиньи:

1:4 от Севильи
0:3 от Челси
0:4 от Атлетико

На всякий случай, если кто-то забыл...

P.S. тем временем Де ла Фуэнте выпускает 4 из 4 основных игроков Барсы в стартовом составе в сегодняшнем товарищеском матче
В октябрьском класико его тоже вроде не было
Не было!
Тут уже как бы ЧМ не пропустить, месяц не так страшно. Рафинья очень хорошо разыгрался в последних матчах.
Ндэээ… надеюсь, всё ещё обойдётся. Иначе это уже как до конца сезона почти.. с учётом, чтоб потом аккуратный вход с набором формы.
Ему теперь главное к ЧМ успеть набрать форму.
Ну тоже самое что в том сезоне с травмами
Думаю, что Флик в напах тогда оставит Леву и Лавина на предстоящие матчи. Верю, что они сделают разницу.
У Барселоны постоянно кто-то возвращается с травмой из сборной и это ещё Испания не играла
Как фану Реала, в преддверии матча с Атлетико, конечно хотелось бы, что бы Рафа не участвовал бы и была бы потеря очков и все решилось в классико, но не такой ценой. Рафе здоровья, надеюсь все обойдётся!
Не ясно, в какой форме вернутся, если успеют Кунде с де Йонгом. Раф минус. Жоан Гарсия пугает. Ээээх.
