Рафинья покинул сборную Бразилии из-за травмы и может пропустить 4 недели

Рафинья может пропустить один месяц.

Рафинья Диас выведен из состава сборной Бразилии в связи с травмой.

Вингер получил травму двуглавой мышцы бедра в товарищеской игре против Франции и был заменен в перерыве.

Globo Esporte передает, что в сборной принято решение отпустить Рафинью в расположение «Барселоны». Также команду покидает защитник Уэсли Франса («Рома ») – у него тоже мышечные проблемы.

Mundo Deportivo со ссылкой на публикации в Бразилии сообщает , что вингер пропустит около четырех недель.