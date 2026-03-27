5

Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»

Вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа охарактеризовал Криштиану Роналду.

– В «Манчестер Юнайтед» вы играли с Криштиану Роналду. Как бы вы описали его ребенку?

– В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся, – сказал Де Хеа.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Все говорят, как он следить за собой...
Про игру Рона никто ничего не говорит.
Обычно так : .он профессионал, он атлет, он следит за собой, он следит за питанием...
