Россия одержала первую победу за три матча – над Никарагуа

Сборная России выиграла первый матч в 2026 году.

Команда Валерия Карпина победила Никарагуа в BetBoom товарищеском матче – 3:1.

В предыдущих двух играх, в ноябре 2025-го, россиянам выиграть не удалось. С Перу была ничья со счетом 1:1, а в матче с Чили – поражение со счетом 0:2.

Следующим соперником сборной России будет команда Мали. Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
сегодня совершенно не понравилась атмосфера в Краснодаре ,весь матч какойто черт орал в микрофон напоминая одного персонажа и эта нелепая перекличка -"Слава России" вообще убила просто .
Нас Валера в бой ведёт !
Снова рейтинг наш растет !
Хорошо хоть , что не слава кардобе......
Не игра, а какой- то сюр) Я все ждал, что меня разбудят и все происходящее сон, или шутка
Это реальность, к сожалению
На Никольскую не приезжайте!!!!
Здесь уже яблок у некуда упасть;!!!!!!
Играешь с сильным соперником - становишься сильнее, со слабым - слабее. За четыре года игр со слабыми соперниками сборная деградировала, увы, до уровня сборной Никарагуа.
Карпин вызывает неликвид.
Что в сборной делает Петров , Бевеев , Мелкадзе, Пальцев и т.д
Ясное дело будь оф матч они бы никогда не оказались в команде.
Все на Никольскую, пока место не заняли.
Теперь надо обыграть Гватемалу, Сальвадор и Гондурас на закуску
У нас парень из Сальвадора лучший бомбардиро РПЛ если что.
Кордоба из Колумбии, если что.
А у Хиля на один мяч меньше.
очень плохо играли. кто-нибудь может объяснить, зачем они при каждой атаке пытаются мяч прямо в ворота завести, почти никогда не бьют
Вся " работа" тренерской бнигады в количестве 15 штук( кроме санитаров) сводится всего к двум вещам : выставить хотельский состав и во втором тайме его поменять. Больше ничего!!!!!!!
Краснодару пожелаю перестать делать нелепые шумные шоу из футбола. Извлеките урок из сегодняшней встречи, не нужно портить укоренившуюся репутацию самого лучшего стадиона страны всякими не нужными шумовыми эффектами.
Россия - Никарагуа 3-1, Никарагуа - Коста Рика 1-1, Коста Рика - Япония на ЧМ 22 - 1-0, Япония - Испания и Германия на ЧМ 22 - 2-1 ))
Россия обыграла Никарагуа в Краснодаре (3:1) благодаря голам Садулаева, Тюкавина и Головина
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
Владимир Быстров: «Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа 3:1 вместо 10:0. Карпин либо думает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками»
Сафонов после 3:1 с Никарагуа: «ТОдин из их игроков теперь будет рассказывать, что забил мне. У сборной очень специфичные мячи, тяжело предсказать траекторию»
Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»
Винисиус – лучший игрок «Реала» в марте. Вингер опередил Вальверде, Рюдигера, Тчуамени и Хейсена
Товарищеские матчи. Греция играет с Парагваем, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
Иракли спел «Лондон – Париж» в футболке «ПСЖ» после матча России и Никарагуа в Краснодаре. Сафонов был на поле
Рафинья покинул сборную Бразилии из-за травмы и может пропустить 4 недели
Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
В женском футболе заключен крупнейший контракт в истории – 8 млн долларов на 5 лет. Его подписала при переходе из «Челси» в «Сан-Диего» форвард сборной США Макариу
За фол последней надежды на Глебове в центре поля удален защитник сборной Никарагуа Рейес
Россия заработала пенальти в матче с Никарагуа – мяч попал в руку делавшего подкат защитника, отскочив от ноги Тюкавина. Константин забил с точки
