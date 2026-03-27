Россия одержала первую победу за три матча – над Никарагуа

Сборная России выиграла первый матч в 2026 году.

Команда Валерия Карпина победила Никарагуа в BetBoom товарищеском матче – 3:1.

В предыдущих двух играх, в ноябре 2025-го, россиянам выиграть не удалось. С Перу была ничья со счетом 1:1, а в матче с Чили – поражение со счетом 0:2.

Следующим соперником сборной России будет команда Мали. Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.