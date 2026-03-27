Россия одержала первую победу за три матча – над Никарагуа
Сборная России выиграла первый матч в 2026 году.
Команда Валерия Карпина победила Никарагуа в BetBoom товарищеском матче – 3:1.
В предыдущих двух играх, в ноябре 2025-го, россиянам выиграть не удалось. С Перу была ничья со счетом 1:1, а в матче с Чили – поражение со счетом 0:2.
Следующим соперником сборной России будет команда Мали. Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Снова рейтинг наш растет !
Здесь уже яблок у некуда упасть;!!!!!!
Что в сборной делает Петров , Бевеев , Мелкадзе, Пальцев и т.д
Ясное дело будь оф матч они бы никогда не оказались в команде.
Теперь надо обыграть Гватемалу, Сальвадор и Гондурас на закуску
А у Хиля на один мяч меньше.