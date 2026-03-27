Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»

Александр Шикунов: Видич – лучший игрок в истории РПЛ.

Александр Шикунов считает Неманю Видича лучшим футболистом в истории чемпионата России.

«Нападающий – это одно. У нас еще был топовый Видич. Он потом стал звездой «Манчестер Юнайтед», выигрывал Лигу чемпионов. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и не выигрывали Лигу чемпионов.

Поэтому то, что сделал Вагнер для ЦСКА, – топ, что сделал Кордоба для «Краснодара» – топ. А как футболист, как имя, как звезда – это Видич.

Да, он столько не сделал для «Спартака», даже чемпионство не выиграл, но то, что это звезда, – это точно», – сказал бывший спортдиректор красно-белых.