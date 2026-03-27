Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
Александр Шикунов: Видич – лучший игрок в истории РПЛ.
Александр Шикунов считает Неманю Видича лучшим футболистом в истории чемпионата России.
«Нападающий – это одно. У нас еще был топовый Видич. Он потом стал звездой «Манчестер Юнайтед», выигрывал Лигу чемпионов. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и не выигрывали Лигу чемпионов.
Поэтому то, что сделал Вагнер для ЦСКА, – топ, что сделал Кордоба для «Краснодара» – топ. А как футболист, как имя, как звезда – это Видич.
Да, он столько не сделал для «Спартака», даже чемпионство не выиграл, но то, что это звезда, – это точно», – сказал бывший спортдиректор красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По этому принципу Роберто Карлос вне конкуренции
По этому принципу Роберто Карлос вне конкуренции
Роберто Карлос, Это’О и Диарра ещё с их ЛЧ, чемпионствами, играми за топов.
А Бронислав Иванович в ЗЕНИТЕ играл, он тоже топ-футболист Европы, выиграл несколько еврокубков УЕФА с Челси, победитель ЛЧ 2011/12, ЛЕ 2012/13, трёхкратный чемпион Англии и Кубка Англии, обладатель Кубка футбольнольной Лиги Англии 2014/15.
А Бронислав Иванович в ЗЕНИТЕ играл, он тоже топ-футболист Европы, выиграл несколько еврокубков УЕФА с Челси, победитель ЛЧ 2011/12, ЛЕ 2012/13, трёхкратный чемпион Англии и Кубка Англии, обладатель Кубка футбольнольной Лиги Англии 2014/15.
Видич двухкратный лучший игрок АПЛ , играя на позиции защитника! Сравнение с Иванович не очень понятно.
Видич двухкратный лучший игрок АПЛ , играя на позиции защитника! Сравнение с Иванович не очень понятно.
У Ивановича больше титулов, тем более европейских, это высшая оценка футбола — апогей успеха в карьере, это останется навсегда в истории футбола.
Видич, Иванович, Шкртел топ-3 защитников в истории нашего чемпионата. Все остальное от лукавого
Шикунов - это кто?
Ну а если серьезно, посмотрите на первые игры Вальбуена в Динамо. Я глазам своим поверить не мог. Он делал что хотел, колоссальный разрыв в уровне.... Такого в Чемпионате России я больше не видел, как будто инопланетянин прилетел
