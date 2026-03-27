Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа

Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России.

Три игрока дебютировали в составе сборной России.

Вратарь Антон Митрюшкин, полузащитник Максим Петров и нападающий Георгий Мелкадзе вышли на поле на 67-й минуте товарищеского матча с командой Никарагуа (2:1, второй тайм).

Они заменили Матвея Сафонова , Даниила Фомина и Лечи Садулаева соответственно.

Митрюшкин проводит первую игру за сборную в возрасте 30 лет, Петров – в 25, Мелкадзе – в 28.

