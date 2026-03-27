Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России.
Три игрока дебютировали в составе сборной России.
Вратарь Антон Митрюшкин, полузащитник Максим Петров и нападающий Георгий Мелкадзе вышли на поле на 67-й минуте товарищеского матча с командой Никарагуа (2:1, второй тайм).
Они заменили Матвея Сафонова, Даниила Фомина и Лечи Садулаева соответственно.
Митрюшкин проводит первую игру за сборную в возрасте 30 лет, Петров – в 25, Мелкадзе – в 28.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал сборной России
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Забавно, что Мелкадзе только сейчас до майки сборной добрался. При нынешних то обстоятельствах
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем