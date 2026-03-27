«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)

«Атлетико» нравятся Ферран Торрес, Гринвуд и Ли Кан Ин.

«Атлетико » ищет замену уходящему в МЛС Антуану Гризманну.

Diario Sport передает, что мадридцы хотят подписать Ли Кан Ина из «ПСЖ ». Также им интересны Мэйсон Гринвуд («Марсель ») и Ферран Торрес («Барселона »).

Гризманн покинет «Атлетико» летом и будет выступать за «Орландо».