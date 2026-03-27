«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
«Атлетико» нравятся Ферран Торрес, Гринвуд и Ли Кан Ин.
«Атлетико» ищет замену уходящему в МЛС Антуану Гризманну.
Diario Sport передает, что мадридцы хотят подписать Ли Кан Ина из «ПСЖ». Также им интересны Мэйсон Гринвуд («Марсель») и Ферран Торрес («Барселона»).
Гризманн покинет «Атлетико» летом и будет выступать за «Орландо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
7 комментариев
Гринвуд бы отлично подошел
Отдать Феррана доплатить 50 млн и взять Альвареса, убить двух зайцев так сказать.
Ну раз фантазировать фантазируй сразу что это матрасы платят сверху ещё 50 лямов и отдают Альвареса
Ферран, в добрый путь.
А могли бы выбирать между Сперцяном и Батраковым
