Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал пропущенный сборной России гол от команды Никарагуа.
Команды проводят товарищеский матч в Краснодаре (2:1, второй тайм). На 16-й минуте встречи защитник гостей Оскар Асеведо из-за пределов штрафной площади нанес удар низом по центру ворот Матвея Сафонова и сделал счет 1:1.
«Ничего не случилось, просто Сафонов совсем не был готов. Просто прозевал удар, он не ожидал, что игрок ударит. Абсолютно к мячу не был готов!
Глупость говорить, что в Европе Сафонов играет другими мячами, а здесь мяч не такой. Ерунда это все. Хаять свое производство – преступление», – сказал Кавазашвили.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Анзор снова забыл про свои таблетки)
Что за бред