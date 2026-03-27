  • Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал пропущенный сборной России гол от команды Никарагуа

Команды проводят товарищеский матч в Краснодаре (2:1, второй тайм). На 16-й минуте встречи защитник гостей Оскар Асеведо из-за пределов штрафной площади нанес удар низом по центру ворот Матвея Сафонова и сделал счет 1:1.

«Ничего не случилось, просто Сафонов совсем не был готов. Просто прозевал удар, он не ожидал, что игрок ударит. Абсолютно к мячу не был готов!

Глупость говорить, что в Европе Сафонов играет другими мячами, а здесь мяч не такой. Ерунда это все. Хаять свое производство – преступление», – сказал Кавазашвили.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Хаять своё производство - преступление.

Анзор снова забыл про свои таблетки)
Туркменского шарлатана-многожёнца Кафанова гнать из сборной, и не подпускать на километр персонально к Сафонову
Просто напомню что Анзор в чемпионате СССР считался главным мастером по сдаче игр
Матвей после матча снова подешевеет на 7 млн? )
Ничего, в ПСЖ на 5 млн подорожает)
За Родину он так не играет как за ПСЖ. Никаково патриотизму.
Городской сумасшедший бредит. Мяч реально вильнул же, ничего он не зевал, наоборот, дернулся в одну сторону, а потом не успел переложиться в другую
Совершенно верно! Но стаду лишь бы поржать. Сложнейший получился полет с изменением траектории.
У нас теперь всё преступление. Законна только установка национального мессенджера.
Конечно, и Веста лучше чем Камри
Сафонов в сборной отдыхает
Перелёты его оплачивает федерация?
Из говна и палок, но наше!!! А значит класс!
Что за бред
Сафонов стал в ворота автографы раздавать или правду говорила его бывшая жена, что у него близорукость и он не видит дальше штрафной площади. Почти в каждом матче сборной получает бабочку с дальнека.
Россия одержала первую победу за три матча – над Никарагуа
3 минуты назад
Россия обыграла Никарагуа в Краснодаре (3:1) благодаря голам Садулаева, Тюкавина и Головина
5 минут назад
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов.
33 минуты назадРеклама
Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»
47 минут назад
«Челси» интересен защитник «Милана» Павлович, оцениваемый в 40 млн евро
57 минут назад
Апелляция «Реала» на бан Вальверде отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой»
сегодня, 17:22
Райс – самый ценный игрок «Арсенала», Джеймс – «Челси», Собослаи – «Ливерпуля», Холанд – «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Ромеро – «Тоттенхэма». ESPN определил MVP топ-клубов Англии
сегодня, 17:18
Депутат Журова об играх России и США: «Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам. Если американцы согласятся, такие матчи можно провести без вовлечения политиков»
сегодня, 17:12
Сафонов пропустил в 5 матчах за сборную подряд. Последняя сухая игра за Россию была в июне 2024-го
сегодня, 17:11
Сафонов пропустил от Никарагуа гол ударом низом по центру ворот из-за пределов штрафной
сегодня, 17:01Фото
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
только что
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
15 минут назад
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
18 минут назад
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
28 минут назад
В женском футболе заключен крупнейший контракт в истории – 8 млн долларов на 5 лет. Его подписала при переходе из «Челси» в «Сан-Диего» форвард сборной США Макариу
41 минуту назадФото
За фол последней надежды на Глебове в центре поля удален защитник сборной Никарагуа Рейес
46 минут назадФото
Россия заработала пенальти в матче с Никарагуа – мяч попал в руку делавшего подкат защитника, отскочив от ноги Тюкавина. Константин забил с точки
57 минут назадФото
Этот игрок забил России – вот как он проводит свой день в сборной Никарагуа!
сегодня, 17:25ВидеоСпортс"
Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»
сегодня, 16:44
Тренер сборной Сенегала Тиав: «Мы знаем, что мы чемпионы Африки. Соревнования и трофеи выигрываются на поле – мы это сделали»
сегодня, 16:27
