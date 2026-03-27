Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»

Анзор Кавазашвили: Сафонов прозевал удар в матче с Никарагуа, дело не в мяче.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал пропущенный сборной России гол от команды Никарагуа .

Команды проводят товарищеский матч в Краснодаре (2:1, второй тайм). На 16-й минуте встречи защитник гостей Оскар Асеведо из-за пределов штрафной площади нанес удар низом по центру ворот Матвея Сафонова и сделал счет 1:1.

«Ничего не случилось, просто Сафонов совсем не был готов. Просто прозевал удар, он не ожидал, что игрок ударит. Абсолютно к мячу не был готов!

Глупость говорить, что в Европе Сафонов играет другими мячами, а здесь мяч не такой. Ерунда это все. Хаять свое производство – преступление», – сказал Кавазашвили.