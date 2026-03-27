За фол последней надежды на Глебове в центре поля удален защитник сборной Никарагуа Рейес
Сборная России осталась в большинстве в начале второго тайма BetBoom товарищеской игры с Никарагуа.
Защитник гостей Кристиан Рейес на 47-й минуте потерял мяч в центре поля и в подкате сбил Кирилла Глебова, пытавшегося убежать один на один с вратарем. За это он получил красную карточку.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
3 комментария
Bet Boom выбрал правильный план на игру
Надо было оставить для интересной игры, нормальная желтая, далеко от ворот, оттуда даже прямым не смогли ударить
с кем в финале играем?
