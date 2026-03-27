За фол последней надежды на Глебове в центре поля удален защитник сборной Никарагуа Рейес

Игрок сборной Никарагуа удален за фол на Глебове.

Сборная России осталась в большинстве в начале второго тайма BetBoom товарищеской игры с Никарагуа.

Защитник гостей Кристиан Рейес на 47-й минуте потерял мяч в центре поля и в подкате сбил Кирилла Глебова, пытавшегося убежать один на один с вратарем. За это он получил красную карточку.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»