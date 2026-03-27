В женском футболе заключен крупнейший контракт в истории – 8 млн долларов на 5 лет. Его подписала при переходе из «Челси» в «Сан-Диего» форвард сборной США Макариу

Из «Челси» в «Сан-Диего» перешла нападающая сборная США Катарина Макариу. Ее договор истекал ближайшим летом, и клубы договорились о трансфере за 300 000 долларов, передает The Guardian со ссылкой на ESPN.

С американским клубом Макариу заключила соглашение, рассчитанное до 2030 года, и за пять лет заработает 8 млн долларов.

Изображение: sandiegowavefc.com

Самой высокооплачиваемой футболисткой мира на данный момент является Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана. После продления контракта с «Вашингтоном» она получает 2 млн долларов в год с учетом бонусов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
Рекомендуем
Главные новости
Россия против Никарагуа – 2:1, Тюкавин реализовал пенальти, Рейеса удалили. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
17 минут назадРеклама
Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»
31 минуту назад
«Челси» интересен защитник «Милана» Павлович, оцениваемый в 40 млн евро
41 минуту назад
Апелляция «Реала» на бан Вальверде отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой»
55 минут назад
Райс – самый ценный игрок «Арсенала», Джеймс – «Челси», Собослаи – «Ливерпуля», Холанд – «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Ромеро – «Тоттенхэма». ESPN определил MVP топ-клубов Англии
59 минут назад
Депутат Журова об играх России и США: «Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам. Если американцы согласятся, такие матчи можно провести без вовлечения политиков»
сегодня, 17:12
Сафонов пропустил в 5 матчах за сборную подряд. Последняя сухая игра за Россию была в июне 2024-го
сегодня, 17:11
Сафонов пропустил от Никарагуа гол ударом низом по центру ворот из-за пределов штрафной
сегодня, 17:01Фото
Товарищеские матчи. Австрия играет с Ганой, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 17:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
2 минуты назад
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
12 минут назад
Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
16 минут назад
За фол последней надежды на Глебове в центре поля удален защитник сборной Никарагуа Рейес
30 минут назадФото
Россия заработала пенальти в матче с Никарагуа – мяч попал в руку делавшего подкат защитника, отскочив от ноги Тюкавина. Константин забил с точки
41 минуту назадФото
Этот игрок забил России – вот как он проводит свой день в сборной Никарагуа!
52 минуты назадВидеоСпортс"
Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»
сегодня, 16:44
Тренер сборной Сенегала Тиав: «Мы знаем, что мы чемпионы Африки. Соревнования и трофеи выигрываются на поле – мы это сделали»
сегодня, 16:27
Карпин о матче с Никарагуа: «Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах. Они сильнее Брунея и Кубы, но не дотягивают до уровня Перу и Чили»
сегодня, 16:19
«Зенит» продлил контракт с 18-летним вингером Шиловым до лета 2031 года
сегодня, 15:33Фото
Рекомендуем