В женском футболе заключен крупнейший контракт в истории – 8 млн долларов на 5 лет. Его подписала при переходе из «Челси» в «Сан-Диего» форвард сборной США Макариу
Из «Челси» в «Сан-Диего» перешла нападающая сборная США Катарина Макариу. Ее договор истекал ближайшим летом, и клубы договорились о трансфере за 300 000 долларов, передает The Guardian со ссылкой на ESPN.
С американским клубом Макариу заключила соглашение, рассчитанное до 2030 года, и за пять лет заработает 8 млн долларов.
Самой высокооплачиваемой футболисткой мира на данный момент является Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана. После продления контракта с «Вашингтоном» она получает 2 млн долларов в год с учетом бонусов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем