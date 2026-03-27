В женском футболе заключен крупнейший контракт в истории – 8 млн долларов на 5 лет. Его подписала при переходе из «Челси» в «Сан-Диего» форвард сборной США Макариу

8 млн долларов на 5 лет – крупнейший контракт в истории женского футбола.

Из «Челси » в «Сан-Диего » перешла нападающая сборная США Катарина Макариу. Ее договор истекал ближайшим летом, и клубы договорились о трансфере за 300 000 долларов, передает The Guardian со ссылкой на ESPN.

С американским клубом Макариу заключила соглашение, рассчитанное до 2030 года, и за пять лет заработает 8 млн долларов.

Самой высокооплачиваемой футболисткой мира на данный момент является Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана. После продления контракта с «Вашингтоном» она получает 2 млн долларов в год с учетом бонусов.