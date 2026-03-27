Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»

Сергей Овчинников: Акинфеев – это явление, сопоставимое с Яшиным, Симоняном.

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос о том, почему Игорь Акинфеев не уехал в европейский чемпионат.

– Почему же Акинфеев не попал в английский топ-клуб?

– Я сам свидетель – у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем – если ты здесь востребован. Я вот тоже в «Бенфику» не рвался. Я люблю свой чемпионат, свою страну.

– Россия красивее Португалии?

– Однозначно. Лучше России ничего нет. А Москва – идеальное место. Я влюблен в этот город.

– Вы пересекались с Акинфеевым как вратарь, потом как тренер. Что поняли о нем такого, чего не понимали раньше?

– Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным , Симоняном , Стрельцовым , Блохиным . Великие из великих. Вот Мартинес выиграл чемпионат мира. Достижения высочайшие. А таланта немного. Зато Акинфеев – выдающийся!

– Периодически слышим от разных людей: «Акинфеев – средний вратарь». Для вас эти люди ничего не понимают в футболе?

– Да. Почему все зарубежные тренеры, которые видели Акинфеева, повторяют: «Счастье для России иметь такого вратаря»? Это говорил и Хиддинк, и Адвокат, и Капелло. Ставят Игоря на уровень мировых звезд. Ни от одного тренера я не слышал, что Акинфеев – средний голкипер, – сказал Овчинников.