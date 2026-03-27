Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»
Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос о том, почему Игорь Акинфеев не уехал в европейский чемпионат.
– Почему же Акинфеев не попал в английский топ-клуб?
– Я сам свидетель – у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем – если ты здесь востребован. Я вот тоже в «Бенфику» не рвался. Я люблю свой чемпионат, свою страну.
– Россия красивее Португалии?
– Однозначно. Лучше России ничего нет. А Москва – идеальное место. Я влюблен в этот город.
– Вы пересекались с Акинфеевым как вратарь, потом как тренер. Что поняли о нем такого, чего не понимали раньше?
– Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих. Вот Мартинес выиграл чемпионат мира. Достижения высочайшие. А таланта немного. Зато Акинфеев – выдающийся!
– Периодически слышим от разных людей: «Акинфеев – средний вратарь». Для вас эти люди ничего не понимают в футболе?
– Да. Почему все зарубежные тренеры, которые видели Акинфеева, повторяют: «Счастье для России иметь такого вратаря»? Это говорил и Хиддинк, и Адвокат, и Капелло. Ставят Игоря на уровень мировых звезд. Ни от одного тренера я не слышал, что Акинфеев – средний голкипер, – сказал Овчинников.
А так он для остального мира, как для нас вратарь условного Партизана.
Ему до Дасаева, как до луны, который был лучшим вратарём мира и пару раз в топ-10 на Золотой Мяч. Про Яшина и заикаться не стоит.
Такой российский Шовковский
Известен как обладатель серии с пропущенными мячами в матчах лиги чемпионов подряд.
Как он вообще в футбол играл эти 20+ лет. Как он вообще в ЦСКА играл, в сборной России на многих турнирах в том числе самых успешных для нее.
В общем шизы какие-то пишут и друг друга плюсуют, а сами наверняка мечтают, чтобы в их любимом клубе всю карьеру отыграл такой легендарный, преданный футболист... но у них в командах играют обычные наёмники, которые больше 2-3 лет не задерживаются.
Видимо в твоей голове так пафосно это звучит, как будто ЦСКА то место где стоят лучшие из лучших. По преданности вопросов нет, круто. Ну а уровень его ужасно переоценивают, и это сейчас при действующей карьере, когда закончит вообще в пантеон великих запишут, это смешно просто, а сравнение с Яшиным вообще просто оскорбительно