61

Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос о том, почему Игорь Акинфеев не уехал в европейский чемпионат. 

– Почему же Акинфеев не попал в английский топ-клуб?

– Я сам свидетель – у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем – если ты здесь востребован. Я вот тоже в «Бенфику» не рвался. Я люблю свой чемпионат, свою страну.

– Россия красивее Португалии?

– Однозначно. Лучше России ничего нет. А Москва – идеальное место. Я влюблен в этот город.

– Вы пересекались с Акинфеевым как вратарь, потом как тренер. Что поняли о нем такого, чего не понимали раньше?

– Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих. Вот Мартинес выиграл чемпионат мира. Достижения высочайшие. А таланта немного. Зато Акинфеев – выдающийся!

– Периодически слышим от разных людей: «Акинфеев – средний вратарь». Для вас эти люди ничего не понимают в футболе?

– Да. Почему все зарубежные тренеры, которые видели Акинфеева, повторяют: «Счастье для России иметь такого вратаря»? Это говорил и Хиддинк, и Адвокат, и Капелло. Ставят Игоря на уровень мировых звезд. Ни от одного тренера я не слышал, что Акинфеев – средний голкипер, – сказал Овчинников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Акинфеев если и известен за пределами России, то только благодаря сухой серии.
А так он для остального мира, как для нас вратарь условного Партизана.
Ему до Дасаева, как до луны, который был лучшим вратарём мира и пару раз в топ-10 на Золотой Мяч. Про Яшина и заикаться не стоит.
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Малафеев всю дорогу конкуренцию проигрывал за место в сборной
Средний вратарь, не умеющий играть на выходах.
Ответ gallaher ld
а прыгать умеет что ли
Ответ Burel
И это еще не говоря про ляпы и низкорослость
При всем уважении к Акинфееву.. сравнивать с великими его нельзя.. просто не за что..
Акинфеев как играл в 17 лет, так и играет. Т.е. у него был талант за счёт которого он вывел себя на определенный уровень, а дальше что? Хоть в одном компоненте после того же победного финала УЕФА прибавил?:) А Мартинес с самых низов себе дорогу пробивал, каждый год проходя через трудности и достиг по сути вершины футбола для вратаря:) Какая Акинфееву АПЛ он пару раз за мячом не прыгнул, выкинули бы сразу из команды:) При всем уважении к его заслугам, но по мировым меркам абсолютно средний вратарь, я бы даже Муслеру повыше поставил:)
Акинфеев легендарен разве что за счёт спортивного долгожительства и преданности одному клубу.
Такой российский Шовковский
Звали в клубы с мировым именем - мог уехать, но зачем (с) действительно, зачем все уезжают в клубы с мировым уровнем, могли бы дома сидеть)
Ответ TheCasper13
Скорее он неуловимый Джо, чем его звали топ-клубы
Конифей довольно средний кипер.
Известен как обладатель серии с пропущенными мячами в матчах лиги чемпионов подряд.
Сегодня овчина сфокусировался чисто на водке не закусывая - окрошку тоже перестал есть
Игорян неплохой вратарь, но ничего в нем нет выдающегося
Комментарии почитаешь, так Акинфеев вообще никчемный бездарь, просто полное дно.
Как он вообще в футбол играл эти 20+ лет. Как он вообще в ЦСКА играл, в сборной России на многих турнирах в том числе самых успешных для нее.
В общем шизы какие-то пишут и друг друга плюсуют, а сами наверняка мечтают, чтобы в их любимом клубе всю карьеру отыграл такой легендарный, преданный футболист... но у них в командах играют обычные наёмники, которые больше 2-3 лет не задерживаются.
Ответ Alex Metallov
Для больших задач Акинфеев бездарь, в среднем по комнате - неплохой вратарь, но ничего особенного
Ответ Alex Metallov
>Как он вообще в ЦСКА играл

Видимо в твоей голове так пафосно это звучит, как будто ЦСКА то место где стоят лучшие из лучших. По преданности вопросов нет, круто. Ну а уровень его ужасно переоценивают, и это сейчас при действующей карьере, когда закончит вообще в пантеон великих запишут, это смешно просто, а сравнение с Яшиным вообще просто оскорбительно
41 минуту назад
