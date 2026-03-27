Россия заработала пенальти в матче с Никарагуа – мяч попал в руку делавшего подкат защитника, отскочив от ноги Тюкавина. Константин забил с точки
Сборная России заработала пенальти в товарищеском матче с Никарагуа (2:1, перерыв).
В добавленное к первому тайму время защитник россиян Мингиян Бевеев делал прострел в штрафную площадь соперника. Константин Тюкавин коснулся мяча, после чего он отскочил в руку делавшего подкат защитника Джастина Кано. Главный арбитр встречи Абдурашид Худойберганов указал на точку.
Тюкавин реализовал 11-метровый и вывел свою команду вперед.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
