Россия заработала пенальти в матче с Никарагуа – мяч попал в руку делавшего подкат защитника, отскочив от ноги Тюкавина. Константин забил с точки

Сборная России забила Никарагуа с пенальти.

Сборная России заработала пенальти в товарищеском матче с Никарагуа (2:1, перерыв).

В добавленное к первому тайму время защитник россиян Мингиян Бевеев делал прострел в штрафную площадь соперника. Константин Тюкавин коснулся мяча, после чего он отскочил в руку делавшего подкат защитника Джастина Кано. Главный арбитр встречи Абдурашид Худойберганов указал на точку.

Тюкавин реализовал 11-метровый и вывел свою команду вперед.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»