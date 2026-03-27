16

«Челси» интересен защитник «Милана» Павлович, оцениваемый в 40 млн евро

Страхиня Павлович привлек внимание «Челси».

Как сообщает Corriere dello Sport, лондонцы внимательно следят за защитником «Милана» и уже контактировали с его представителями.

Утверждается, что 24-летний серб стоит около 40 млн евро – вдвое больше, чем при трансфере в итальянский клуб перед сезоном-2024/2025.

Однако «россонери» считают Павловича ключевым футболистом и не планируют с ним расставаться.

Защитник провел 26 игр в Серии А в этом сезоне и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
logoСтрахиня Павлович
возможные трансферы
logoМилан
деньги
logoЧелси
logoсерия А Италия
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это про которого Дивеев говорил что это колхоз и не уровень топ чемпионатов?:)
Мне кажется, что у Милана это, практически, лучший игрок. И продавать его совсем нельзя!
Ответ коп84
Мне кажется, что у Милана это, практически, лучший игрок. И продавать его совсем нельзя!
Также говорил про меньяна и леау. Сейчас особо никому не нужны даже за небольшие деньги относительно пика стоимости
Ответ t67pkgbbvw
Также говорил про меньяна и леау. Сейчас особо никому не нужны даже за небольшие деньги относительно пика стоимости
Ну, про Меньяна вы погорячились! Он, всё таки основной вратарь сборной. А вот с Леао можно и попрощаться. А то совсем затюленился он..
Денисов сильнее и дешевле
купили бы мурильо уже
скаутский отдел Челси мое почтение))) еще лет 5 не будут за апл бороться)
Он канеш крепкий парень в единоборствах, но позиционно просто ужасен.
Сначала казался каким то деревянным , но постепенно тактически прибавил
лучше предложить им Эспумизана, а Павловича сохранить, я считаю.
Слишком светлокожий для центра обороны "Челси". Нужно еще привезти нескольких Умбалумб.
Не стоит ему себе гробить карьеру и переходить в Челси, наверняка за ним еще придут нормальные команды))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем