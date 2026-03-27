«Челси» интересен защитник «Милана» Павлович, оцениваемый в 40 млн евро

Страхиня Павлович привлек внимание «Челси ».

Как сообщает Corriere dello Sport, лондонцы внимательно следят за защитником «Милана » и уже контактировали с его представителями.

Утверждается, что 24-летний серб стоит около 40 млн евро – вдвое больше, чем при трансфере в итальянский клуб перед сезоном-2024/2025.

Однако «россонери» считают Павловича ключевым футболистом и не планируют с ним расставаться.

Защитник провел 26 игр в Серии А в этом сезоне и забил 4 гола.