Апелляция «Реала» на бан Вальверде отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой»

RFEF не отменила дисквалификацию Вальверде.

Дисквалификация Федерико Вальверде осталась в силе.

Напомним, полузащитник «Реала» получил красную карточку за удар по ноге Алексу Баэне в матче против «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

За это уругваец был дисквалифицирован на одну игру чемпионата Испании.

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, «Реал» пытался обжаловать наказание игрока, но апелляция была отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой» 4 апреля.