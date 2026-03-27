Апелляция «Реала» на бан Вальверде отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой»
RFEF не отменила дисквалификацию Вальверде.
Напомним, полузащитник «Реала» получил красную карточку за удар по ноге Алексу Баэне в матче против «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).
За это уругваец был дисквалифицирован на одну игру чемпионата Испании.
Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, «Реал» пытался обжаловать наказание игрока, но апелляция была отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой» 4 апреля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гильермо Раи
2 дня на реддите ;)
https://www.reddit.com/r/soccer/comments/1s3h14l/as_federico_valverde_will_serve_a_one_game/