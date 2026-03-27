  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов пропустил в 5 матчах за сборную подряд. Последняя сухая игра за Россию была в июне 2024-го
38

Сафонов пропустил в 5 матчах за сборную подряд. Последняя сухая игра за Россию была в июне 2024-го

У Сафонова ни одного сухого матча за сборную с лета 2024-го.

Матвей Сафонов пропустил в каждом матче за сборную России за последний год.

Сегодня неудачные действия голкипера, представляющего «ПСЖ», позволили команде Никарагуа сравнять счет в BetBoom товарищеском матче ударом из-за пределов штрафной.

В 2025-м Сафонов также пропустил от Перу (1:1), Ирана (2:1), Катара (4:1) и Нигерии (1:1). Последняя сухая игра – с Беларусью в июне 2024-го.

Россия против Никарагуа – 1:1, Асеведо сравнял на 16-й минуте! Онлайн-трансляция. Сафонов, Тюкавин и Умяров играют

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoсборная Никарагуа
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Привоз конечно феерический
Расслабился в своём ПСЖ.
Привоз привозов
Очередной привоз в игре за сборную
Стабилен, мастер
Расслабился в своей Франции. Уже забыл как это играть с серьезными соперниками.
Стабильно пропускет. Стабильность - признак мастерства
Дома играет,стесняется очень.Это как в детстве перед своими читать стишок.
Про Сафронова нельзя плохо писать, Краснодарские носатые грачи налетели и минусуют ,… жалко им нарцисса алиментщика,…
В матче с Челси,прыгал показушно на детские удары,и юзеры спортса слюной давились от удовольствия,хотя вратарь пожарник еще тот
Объясните, зачем Сафонов скачет как конь в сторону от летящего мяча?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия одержала первую победу за три матча – над Никарагуа
10 минут назад
Россия обыграла Никарагуа в Краснодаре (3:1) благодаря голам Садулаева, Тюкавина и Головина
12 минут назад
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
40 минут назадРеклама
Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»
54 минуты назад
«Челси» интересен защитник «Милана» Павлович, оцениваемый в 40 млн евро
сегодня, 17:36
Апелляция «Реала» на бан Вальверде отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой»
сегодня, 17:22
Райс – самый ценный игрок «Арсенала», Джеймс – «Челси», Собослаи – «Ливерпуля», Холанд – «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Ромеро – «Тоттенхэма». ESPN определил MVP топ-клубов Англии
сегодня, 17:18
Депутат Журова об играх России и США: «Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам. Если американцы согласятся, такие матчи можно провести без вовлечения политиков»
сегодня, 17:12
Сафонов пропустил от Никарагуа гол ударом низом по центру ворот из-за пределов штрафной
сегодня, 17:01Фото
Товарищеские матчи. Австрия играет с Ганой, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 17:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
7 минут назад
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
22 минуты назад
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
25 минут назад
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
35 минут назад
Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
39 минут назад
В женском футболе заключен крупнейший контракт в истории – 8 млн долларов на 5 лет. Его подписала при переходе из «Челси» в «Сан-Диего» форвард сборной США Макариу
48 минут назадФото
За фол последней надежды на Глебове в центре поля удален защитник сборной Никарагуа Рейес
53 минуты назадФото
Россия заработала пенальти в матче с Никарагуа – мяч попал в руку делавшего подкат защитника, отскочив от ноги Тюкавина. Константин забил с точки
сегодня, 17:36Фото
Этот игрок забил России – вот как он проводит свой день в сборной Никарагуа!
сегодня, 17:25ВидеоСпортс"
Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»
сегодня, 16:44
Рекомендуем