Депутат Журова об играх России и США: «Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам. Если американцы согласятся, такие матчи можно провести без вовлечения политиков»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном проведении футбольного и хоккейного матчей между сборными России и США в преддверии ЧМ-2026.
В четверг и пятницу делегация депутатов Госдумы проводила переговоры с членами конгресса США.
«Хоккейный матч ранее обсуждался на уровне президентов. И, конечно, мы понимаем, что на те договоренности, которые были достигнуты, нужно ориентироваться.
Идея футбольного матча появилась позже – в контексте того, что мы не участвуем в чемпионате мира. Возникла мысль провести товарищескую встречу в преддверии турнира.
Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам – им это проще делать. Если американская сторона согласится, такие матчи можно провести без вовлечения политиков», – сказала Журова.
