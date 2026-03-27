  • Депутат Журова об играх России и США: «Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам. Если американцы согласятся, такие матчи можно провести без вовлечения политиков»
Светлана Журова высказалась о проведении матча России и США.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном проведении футбольного и хоккейного матчей между сборными России и США в преддверии ЧМ-2026.

В четверг и пятницу делегация депутатов Госдумы проводила переговоры с членами конгресса США. 

«Хоккейный матч ранее обсуждался на уровне президентов. И, конечно, мы понимаем, что на те договоренности, которые были достигнуты, нужно ориентироваться.

Идея футбольного матча появилась позже – в контексте того, что мы не участвуем в чемпионате мира. Возникла мысль провести товарищескую встречу в преддверии турнира.

Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам – им это проще делать. Если американская сторона согласится, такие матчи можно провести без вовлечения политиков», – сказала Журова.

Журова об обсуждении с Конгрессом США допуска России до Игр-2028: «Они заинтересованы, сказали, что проявят максимум возможных сигналов»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
15 комментариев
И тут Остапа понесло...
Вы как хотите а я за билетами
И по керлингу матч нужен.
Круто !!! А давайте переговоры о Мире между Россией и Украиной тоже устроим без политиков
Фееричная ТП
А играть будут в Тегеране
Почему всякие Мурзилки ,которых и на порог бд не пустят инагетв,а эти туристы нет.
Что вообще происходит в России 🤡
А когда то были какие то "Большие гонки". Вот по ним можно и сыграть. Вся страна прильнет к телеэкранам.
А чо хоккейный матч интересный был. Мне понравилось.
