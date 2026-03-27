Сафонов пропустил от Никарагуа гол ударом низом по центру ворот из-за пределов штрафной

Сафонов пропустил от Никарагуа.

Неудачные действия капитана Матвея Сафонова привели к голу в ворота сборной России.

На 16-й минуте BetBoom товарищеского матча между РФ и Никарагуа защитник гостей Оскар Асеведо из-за пределов штрафной площади нанес удар низом по центру ворот.

Представляющий «ПСЖ » голкипер начал смещаться в левый от себя угол и не успел должным образом перестроиться, чтобы совершить сэйв.

Команда Никарагуа сравняла счет – 1:1.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

