Райс – самый ценный игрок «Арсенала», Джеймс – «Челси», Собослаи – «Ливерпуля», Холанд – «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Ромеро – «Тоттенхэма». ESPN определил MVP топ-клубов Англии

Райс и Холанд признаны ESPN самыми ценными игроками своих команд.

ESPN составил список самых ценных футболистов топ-клубов АПЛ .

Оценивая важность игроков для их команд, авторы учитывали как индивидуальные способности претендентов, так и их роль в тактике клубов. Рассматривались только те, кто провел не менее 900 минут в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.

В «Арсенале » в качестве MVP выбран Деклан Райс , также в тройке Габриэл Магальяэс и Давид Райя.

В «Челси» – Рис Джеймс, Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес.

В «Ливерпуле» – Доминик Собослаи, Вирджил ван Дейк и Юго Экитике.

В «Манчестер Сити» – Эрлинг Холанд, Родри и Бернарду Силва.

В «Манчестер Юнайтед» – Бруну Фернандеш, Матеус Кунья и Бриан Мбемо.

В «Тоттенхэме» – Кристиан Ромеро, Арчи Грэй и Ришарлисон.