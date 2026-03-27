Райс – самый ценный игрок «Арсенала», Джеймс – «Челси», Собослаи – «Ливерпуля», Холанд – «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Ромеро – «Тоттенхэма». ESPN определил MVP топ-клубов Англии
Оценивая важность игроков для их команд, авторы учитывали как индивидуальные способности претендентов, так и их роль в тактике клубов. Рассматривались только те, кто провел не менее 900 минут в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.
В «Арсенале» в качестве MVP выбран Деклан Райс, также в тройке Габриэл Магальяэс и Давид Райя.
В «Челси» – Рис Джеймс, Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес.
В «Ливерпуле» – Доминик Собослаи, Вирджил ван Дейк и Юго Экитике.
В «Манчестер Сити» – Эрлинг Холанд, Родри и Бернарду Силва.
В «Манчестер Юнайтед» – Бруну Фернандеш, Матеус Кунья и Бриан Мбемо.
В «Тоттенхэме» – Кристиан Ромеро, Арчи Грэй и Ришарлисон.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тоттенхэм как сюда попал))
Топ-клуб, типа)
Топ чемпионшипа!
По самым ценным игрокам у Арсенала, Челси и Ливерверпуля лично я согласен на 💯 %. Что касается МС, то на мой взгляд нынешний Родри вряд ли должен быть в тройке. У МЮ тоже на протяжении всего сезона выделяется разве что Фернандеш. Остальные играют не стабильно. Ну а причём здесь Тоттенхэм и вовсе непонятно. У них и вовсе сложно кого-то выделить. Ромеро пожалуй будет в тройке лучших, а кто остальные - сложный вопрос.
Мбемо так-то очень хорош был даже при Амориме
Удивительно про Джеймса
Джеймс то за какие заслуги №1? Кайседо или Энцо должны быть
Холанд впечатление самого ценного игрока Сити никак не производит. Даже в тройку его можно поставить с большой натяжкой, только за заслуги в начале сезона. В тройку я бы поставил вместо Холанда Шерки, самый ценный Бернарду или Родри. Холланд уже сколько лет в команде, но до сих пор есть ощущение что он не подходит под стиль Сити
Ну да, с натяжкой. Всего лишь причастен к 50% голов команды в Апл)
Кто смотрит футбол только через статистику тот наверное с тобой согласится, а кто смотрит матчи Сити, тот знает что Холланд мёртвый в больших матчах, а в последние несколько месяцев он мёртвый вообще в каждом матче.
Мистер красная карточка самый ценный игрок. Всё, что нужно знать о Тоттенхэме
