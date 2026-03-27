Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией, сообщил журналист Бурбас: «У помощника Реброва украли 1800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?»

Членов сборной Украины ограбили в Испании.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, инцидент произошел в Бенидорме, где команда Сергея Реброва проводила сбор перед матчем против сборной Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:3).

«Когда сборная проводила первый цикл, перед поездкой в Валенсию, ее ограбили в прямом смысле этого слова. Это случилось в гостинице, когда команда отстутствовала в своих номерах.

Неизвестные проникли в комнаты и обокрали игроков, тренерский штаб. Вынесли и деньги, и дорогие вещи, часы, которые оцениваются в тысячи евро.

Альберто Босх, помощник Сергея Реброва – у него, например, украли 1800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?» – приводит слова Бурбаса Sport.ua.