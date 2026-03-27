  • Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией, сообщил журналист Бурбас: «У помощника Реброва украли 1800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?»
61

Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией, сообщил журналист Бурбас: «У помощника Реброва украли 1800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?»

Сборную Украины ограбили в Испании.

Членов сборной Украины ограбили в Испании. 

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, инцидент произошел в Бенидорме, где команда Сергея Реброва проводила сбор перед матчем против сборной Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:3).

«Когда сборная проводила первый цикл, перед поездкой в Валенсию, ее ограбили в прямом смысле этого слова. Это случилось в гостинице, когда команда отстутствовала в своих номерах.

Неизвестные проникли в комнаты и обокрали игроков, тренерский штаб. Вынесли и деньги, и дорогие вещи, часы, которые оцениваются в тысячи евро.

Альберто Босх, помощник Сергея Реброва – у него, например, украли 1800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?» – приводит слова Бурбаса Sport.ua. 

Опубликовал: Алексей Белоус
европейцы возвращают своё)
Ответ Streetbor
европейцы возвращают своё)
это зелебоба грабит своих перед грандиозным шухером! і що це я в тебе такий закоханий!
Ответ Streetbor
европейцы возвращают своё)
Скорее всего свои же и обокрали
А ха ха ха 🙏🤣нашли причину
Ответ T622222
А ха ха ха 🙏🤣нашли причину
а вместе с этими 1800 евро помощника видимо украли все и у команды: характер, лидерские качества, талант, самоотдачу...)
Ответ T622222
А ха ха ха 🙏🤣нашли причину
Нужны грощи!!!!
Шо, опять?! Капец какой стресс, украли 1800 евро и встали в ступор. А то что зеленое криворожское чмо гребет лопатами лярды, это другое и стресс в это время обходит стороной.
Это Зеленский,по сусекам скребет
Почему-то порвало просто))
И почему такая история случилась со сборной страны, которая на паперти перед всем миром стоит при любой возможности ?
почувствовали запах цветущего сада и себя европейцами
три магнитофона, три портсигара, путёвку на чм, три...
Три кожаные куртки….
Сами же и стырили. Это же укропы. У них это в крови.
