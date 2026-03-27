  • Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»
25

Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»

Президент луганской «Зари»: решили развивать местный футбол.

Президент «Зари» Араик Асатрян рассказал о формировании команды в Луганске.

– Как принималось решение о воссоздании «Зари»?

– После того как мы вернулись в исторические границы Российской Федерации, приняли решение, что нужно развивать местный футбол и возрождать славное имя «Зари». Команда из Ворошиловграда в советское время хорошо играла. Становилась чемпионом Советского Союза в 1972 году.

– Переговоры о вхождении во Вторую лигу чемпионата России тяжело шли?

– Не тяжело. Все по спортивному принципу: выигрываешь, добиваешься успехов и играешь. Мы же прошли во Вторую лигу не по переговорам, а доказывали, что мы можем как клуб. Учитывались и инфраструктура клуба, и победы. Все регламенты были соблюдены, поэтому нас приняли во Вторую лигу.

– Почему «Заря» выбрала Каменск-Шахтинский для проведения футбольных матчей?

– Как вы понимаете, на нашей территории игры не проводятся. А ближайшая к нам локация – Каменск-Шахтинский, – сказал Асатрян.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
Ростов загибется, а тут поднимается Заря.
