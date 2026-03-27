Идущий 17-м в АПЛ «Тоттенхэм» может назначить Дайча до конца сезона. Де Дзерби не возглавит команду до лета

«Тоттенхэм» может временно назначить Шона Дайча на пост главного тренера.

Как сообщает The Telegraph, в клубе обсуждают имена кандидатов, которые могут сменить Игора Тудора , при котором «шпоры» набрали лишь одно очко в шести матчах АПЛ .

Ожидается, что решение относительно будущего хорватского специалиста будет принято до понедельника.

«Шпоры» считают Роберто Де Дзерби главным кандидатом на пост главного тренера, но итальянец настаивает на том, что не приступит к работе в этом сезоне. В связи с этим «Тоттенхэм» может рассмотреть вариант с назначением Дайча до конца сезона.

«Тоттенхэм » занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков после 31 тура.