  • Идущий 17-м в АПЛ «Тоттенхэм» может назначить Дайча до конца сезона. Де Дзерби не возглавит команду до лета
«Тоттенхэм» может временно назначить Шона Дайча на пост главного тренера. 

Как сообщает The Telegraph, в клубе обсуждают имена кандидатов, которые могут сменить Игора Тудора, при котором «шпоры» набрали лишь одно очко в шести матчах АПЛ.

Ожидается, что решение относительно будущего хорватского специалиста будет принято до понедельника. 

«Шпоры» считают Роберто Де Дзерби главным кандидатом на пост главного тренера, но итальянец настаивает на том, что не приступит к работе в этом сезоне. В связи с этим «Тоттенхэм» может рассмотреть вариант с назначением Дайча до конца сезона. 

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков после 31 тура. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
14 комментариев
А зачем команде тогда нужен такой сc*кун как Де Дзерби, если он не уверен в себе, что сможет спасти команду, а хочет лишь тепличных условий за огромные бабки...
Ответ serginn
Шон «Харон» Дайч
Только Биг Сэм даст им шансы спастить. Автобусный Дайч 100% вылетит в попытках перестроить этот дырявый в обороне Тоттенхэм.
Здесь только Эллардайс поможет
Или Рэднапп
Никаких Дайчей! Тудор до конца!
Как же Тотенхэм деградировал от финала Лиги Чемпионов и борьбы за топ-3 АПЛ до борьбы за выживание и назначение Дайча.
Деградировали до победы в ЛЕ:)
Дайч норм, как раз для борьбы за прописку сгодится. А Тудор точно подведёт под монастырь
Тут уже такая ситуация что судей надо подписывать, а не тренеров
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
8 минут назадРеклама
