Сергей Овчинников: «Тороп уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова и скоро станет основным. Технически отлично подготовлен, единственный в РПЛ, кто играет на выходах»

Сергей Овчинников: Тороп скоро станет основным вратарем сборной.

Сергей Овчинников оценил мастерство голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

– Самый стремительный прогресс футболиста на вашей памяти?

– Слава Тороп. Ему 15 лет не было, когда взяли в первую команду. Через полгода стал вторым номером в ЦСКА.

– Брали-то лично вы?

– А что бы я сделал без согласия главного тренера и руководства? Мне вполне могли сказать: «Давай другого, этот молодой». Но Тороп всех устраивал.

– Прошлой осенью Тороп осрамился с голом от «Локомотива». Что-то в его душе сломалось после такого?

– Думаю, нет. О голах надо забывать через минуту. А этот мяч вообще не тот, из-за которого стоит копаться в себе, думать, в чем прокололся... Стечение обстоятельств. Ошибся Слава в другом моменте.

– В каком?

– Не нужно было разыгрывать от ворот. Я всегда ему говорю: «В каждом тайме первые и последние пять минут играй упрощенно!» Вот Акинфеев идеально это делает. Но и Слава уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова .

– Тороп?!

– Да. Это не только мое мнение. Многие специалисты считают так же. Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен.

Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится – и у него получается. По игре ногами в тройке лучших. Я не сомневаюсь, скоро станет основным вратарем сборной, – сказал экс-голкипер национальной команды России.