Тренер сборной Сенегала Тиав: «Мы знаем, что мы чемпионы Африки. Соревнования и трофеи выигрываются на поле – мы это сделали»

Тренер сборной Сенегала: знаем, что мы чемпионы Африки.

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав высказался о присуждении технического поражения в финале Кубка Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я думал, что не буду отвечать на этот вопрос, потому что сосредоточен на своей работе. Самое главное – не отвлекаться. Мы знаем, что мы чемпионы Африки.

Мы продолжим работать, чтобы выигрывать другие трофеи. Наше мнение ясно: соревнования и трофеи выигрываются на поле. Мы это сделали, мы – чемпионы Африки», – сказал Тиав.