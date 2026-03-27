Тренер сборной Сенегала Тиав: «Мы знаем, что мы чемпионы Африки. Соревнования и трофеи выигрываются на поле – мы это сделали»
Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав высказался о присуждении технического поражения в финале Кубка Африки.
Ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Я думал, что не буду отвечать на этот вопрос, потому что сосредоточен на своей работе. Самое главное – не отвлекаться. Мы знаем, что мы чемпионы Африки.
Мы продолжим работать, чтобы выигрывать другие трофеи. Наше мнение ясно: соревнования и трофеи выигрываются на поле. Мы это сделали, мы – чемпионы Африки», – сказал Тиав.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Мороканцы знатно опозорились, что при игре, что после
