Карпин о матче с Никарагуа: «Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах. Они сильнее Брунея и Кубы, но не дотягивают до уровня Перу и Чили»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не знает, чего ждать от команды Никарагуа.
Сегодня команды проведут товарищескую встречу в Краснодаре. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– У сборной Никарагуа новый тренер, поэтому вся информация, которая ранее появилась в сети, не соответствует действительности. Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах.
Понятно, что сборная Никарагуа сильнее команд Брунея и Кубы. Но до уровня Перу или Чили она не дотягивает – будем объективными.
– Какие задачи ставятся перед командой?
– Задачи прежние: играть в свой футбол. Надо контролировать мяч, использовать прессинг.
– Не хочется что‑то новое попробовать?
– Идеи есть, но мы собираемся не так часто. Главное – чтобы футболисты вспомнили, что мы же нарабатывали. Если добавлять много нового, они могут запутаться. Понятно, что в клубах играют по‑разному.
Для нас принципиально выигрывать любой матч и по возможности делать это уверенно. Но, конечно, есть и другие важные аспекты, – сказал Карпин.