  • Карпин о матче с Никарагуа: «Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах. Они сильнее Брунея и Кубы, но не дотягивают до уровня Перу и Чили»
Карпин о матче с Никарагуа: «Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах. Они сильнее Брунея и Кубы, но не дотягивают до уровня Перу и Чили»

Сегодня команды проведут товарищескую встречу в Краснодаре. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

– У сборной Никарагуа новый тренер, поэтому вся информация, которая ранее появилась в сети, не соответствует действительности. Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах.

Понятно, что сборная Никарагуа сильнее команд Брунея и Кубы. Но до уровня Перу или Чили она не дотягивает – будем объективными.

– Какие задачи ставятся перед командой?

– Задачи прежние: играть в свой футбол. Надо контролировать мяч, использовать прессинг.

– Не хочется что‑то новое попробовать?

– Идеи есть, но мы собираемся не так часто. Главное – чтобы футболисты вспомнили, что мы же нарабатывали. Если добавлять много нового, они могут запутаться. Понятно, что в клубах играют по‑разному.

Для нас принципиально выигрывать любой матч и по возможности делать это уверенно. Но, конечно, есть и другие важные аспекты, – сказал Карпин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
А я не только от Никарагуа не знаю чего ждать,но и от Карпина с нашими футболистами...
Вобще трудно понять Карпина, что за состав,? За какие заслуги Пальцев, да тотже Литвинов? Пальцев сидит на скамейке в Краснодаре. Когда вернут сборную будем на одном уровне с Македонией, Албанией, Словакией, Кипром и т д. Перу и Чили уже показали.
Подтянулись пацаны кто смог в пятницу вечером
Валера, поди и мячик помоги Сафонау из сетки достать - бысрее пймешь))
В перерыве надо пол состава менять
