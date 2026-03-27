Симеоне останется в «Атлетико» на следующий сезон и может продлить контракт до 2028-го
Диего Симеоне продолжит работу на посту главного тренера «Атлетико».
As сообщает, что аргентинец обсуждал ситуацию с клубом, и стороны договорились продолжить сотрудничество в сезоне-2026/27.
Пункт, позволяющий расторгнуть контракт, ни «Атлетико», ни Симеоне активирован не будет.
Также стороны хотят летом обсудить продление контракта еще на один год, то есть до 2028-го.
Симеоне тренирует команду с 2011 года. Мадридцы идут на 4-м месте в Ла Лиге, вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
8 комментариев
Было бы интереснее понаблюдать за работой Чоло уже в другом чемпионате, засиделся совсем
Где ему еще такую зп в 20+ мультов дадут?)
Итальянцы должны постараться
Я думаю Чоло еще зацепит с Атлетко ЛЧ или Ла лигу
Я на своих 9 ти кв метрах сидел и буду сидеть!
