Симеоне останется в «Атлетико» на следующий сезон и может продлить контракт до 2028-го

Диего Симеоне продолжит работу на посту главного тренера «Атлетико ».

As сообщает, что аргентинец обсуждал ситуацию с клубом, и стороны договорились продолжить сотрудничество в сезоне-2026/27.

Пункт, позволяющий расторгнуть контракт, ни «Атлетико», ни Симеоне активирован не будет.

Также стороны хотят летом обсудить продление контракта еще на один год, то есть до 2028-го.

Симеоне тренирует команду с 2011 года. Мадридцы идут на 4-м месте в Ла Лиге , вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Испании.