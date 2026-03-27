«Акинфеев входит в топ-5 лучших голкиперов мира даже в свои 40 лет. Большинство наших вратарей ошибается в 20 раз чаще, чем он». Тяпушкин о легенде ЦСКА

Экс-тренер и вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин включил Игоря Акинфеева в число лучших голкиперов планеты.

«В Европе и мире много сильных вратарей. Как-то расставить их по номерам сложно, но даже в свои 40 лет Игорь входит в топ-5 лучших голкиперов мира.

Он это заслуживает не тем, что до сих пор играет, а своим опытом, мастерством, профессионализмом. Большинство наших вратарей ошибается в 20 раз чаще, чем он. Это большая удача для ЦСКА, что он был и остается в воротах. Это можно спросить любого тренера. С ним и без – это два разных ЦСКА.

Какое-то время я работал с Игорем, пока Чанов был травмирован. И первым делом, когда Газзаев называл состав на игру, слыша фамилию Акинфеев, у всех наступало спокойствие. Все знали, что туда не залетит! Сколько было вратарей на моем веку, но только с ним была максимальная уверенность», – сказал Тяпушкин.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
Дмитрий Тяпушкин
logoпремьер-лига Россия
27 комментариев
В пятницу грех не дерябнуть с такой фамилией, но и меру знать тоже надо.
Закусывать надо
В топ-5 вратарей мира Акинфеев не входил ни когда, при всем уважении к его послужному списку.
В 2004м и 2006м был признан различными изданиями лучшим молодым вратарём мира, что тоже очень нехило
Я так понял в каждый вечер по четвергам Москве бывшие вратари в баню ходят..а на следующий день у них интервью берут с бодуна
🤣
Да что там мира, России!
Тяпушкин уже тяпнул.
Акинфеев конечно хороший вратарь, но с мировыми именами сравнивать такое себе, ещё и в топ 5 запихать, конечно нужно быть в другом мире
Куртуа, Райя, Алиссон, Доннарума, Акинфеев. Наверное такой порядок на данный момент.
Вы угораете? Ну Игорь даже заранее падает в другую сторону от мяча. Какой топ то?
Ну нога!
Ага, при этом все отмечают, как хорошо он выбирает позицию и мячи буквально прилетают в него. Конечно, не без ошибок он проводит карьеру, но такие глупости мог написать только диванный "эксперт"
Впервые увидел его в раме, когда учился в 8 классе. Сейчас мне 35,а он продолжает играть)) безумие
А Ягр еще играет как бы😅
И Овечкин продолжает, бьёт всякие рекорды. За 9 игр надеюсь побьёт самый главный
бред, Сухорян 10 лет в каждом еврокубковом матче ЦСКА вынимал из ворот. никто так не мог, а Игорян смог
Материалы по теме
«Акинфеев будет котироваться выше Вагнера Лава». Хомуха о лучшем игроке в истории ЦСКА
25 марта, 06:22
Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: «Игорьку надо заканчивать – уступать место молодым и уходить на хорошей ноте»
25 марта, 03:27
Пименов не считает, что Акинфееву пора завершать карьеру: «Слишком много внимания обращаем на его ошибки. Сколько он выручает, но об этом не говорим уже, потому что это норма для него»
24 марта, 11:00
Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»
22 минуты назад
Россия против Никарагуа – 2:1, Тюкавин реализовал пенальти, Рейеса удалили. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Челси» интересен защитник «Милана» Павлович, оцениваемый в 40 млн евро
32 минуты назад
Апелляция «Реала» на бан Вальверде отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой»
46 минут назад
Райс – самый ценный игрок «Арсенала», Джеймс – «Челси», Собослаи – «Ливерпуля», Холанд – «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Ромеро – «Тоттенхэма». ESPN определил MVP топ-клубов Англии
50 минут назад
Депутат Журова об играх России и США: «Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам. Если американцы согласятся, такие матчи можно провести без вовлечения политиков»
56 минут назад
Сафонов пропустил в 5 матчах за сборную подряд. Последняя сухая игра за Россию была в июне 2024-го
57 минут назад
Сафонов пропустил от Никарагуа гол ударом низом по центру ворот из-за пределов штрафной
сегодня, 17:01Фото
Товарищеские матчи. Австрия играет с Ганой, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 17:00Live
«Атлетико» может подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
3 минуты назад
Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
7 минут назад
В женском футболе заключен крупнейший контракт в истории – 8 млн долларов на 5 лет. Его подписала при переходе из «Челси» в «Сан-Диего» форвард сборной США Макариу
16 минут назадФото
За фол последней надежды на Глебове в центре поля удален защитник сборной Никарагуа Рейес
21 минуту назадФото
Россия заработала пенальти в матче с Никарагуа – мяч попал в руку делавшего подкат защитника, отскочив от ноги Тюкавина. Константин забил с точки
32 минуты назадФото
Этот игрок забил России – вот как он проводит свой день в сборной Никарагуа!
43 минуты назадВидеоСпортс"
Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»
сегодня, 16:44
Тренер сборной Сенегала Тиав: «Мы знаем, что мы чемпионы Африки. Соревнования и трофеи выигрываются на поле – мы это сделали»
сегодня, 16:27
Карпин о матче с Никарагуа: «Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах. Они сильнее Брунея и Кубы, но не дотягивают до уровня Перу и Чили»
сегодня, 16:19
«Зенит» продлил контракт с 18-летним вингером Шиловым до лета 2031 года
сегодня, 15:33Фото
Рекомендуем