«Акинфеев входит в топ-5 лучших голкиперов мира даже в свои 40 лет. Большинство наших вратарей ошибается в 20 раз чаще, чем он». Тяпушкин о легенде ЦСКА

Дмитрий Тяпушкин: Акинфеев входит в топ-5 вратарей мира.

Экс-тренер и вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин включил Игоря Акинфеева в число лучших голкиперов планеты.

«В Европе и мире много сильных вратарей. Как-то расставить их по номерам сложно, но даже в свои 40 лет Игорь входит в топ-5 лучших голкиперов мира.

Он это заслуживает не тем, что до сих пор играет, а своим опытом, мастерством, профессионализмом. Большинство наших вратарей ошибается в 20 раз чаще, чем он. Это большая удача для ЦСКА, что он был и остается в воротах. Это можно спросить любого тренера. С ним и без – это два разных ЦСКА.

Какое-то время я работал с Игорем, пока Чанов был травмирован. И первым делом, когда Газзаев называл состав на игру, слыша фамилию Акинфеев, у всех наступало спокойствие. Все знали, что туда не залетит! Сколько было вратарей на моем веку, но только с ним была максимальная уверенность», – сказал Тяпушкин.