Игроки сборной Ирана почтили память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе. Они держали сиреневые рюкзаки, исполняя гимн перед матчем с Нигерией
Сборная Ирана вышла на матч с ранцами в память о погибших школьницах.
Сборная Ирана почтила память погибших в ходе конфликта школьниц.
28 февраля 2026 года американские войска нанесли удар по школе в Минабе. Согласно заявлению пресс-секретаря Министерства здравоохранения Ирана, в результате атаки погибли около 180 человек, большинство из них – девочки в возрасте от 7 до 12 лет.
27 марта сборная Ирана проводила товарищеский матч с командой Нигерии (1:2) в Турции. Во время исполнения гимна иранские футболисты держали в руках маленькие сиреневые рюкзаки в знак памяти о погибших школьницах.
На рюкзаках было написано: «Во имя Бога. В память об ученицах-мученицах из Минаба».
Фото: t.me/ffirimedia
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tasnim
"Что, изобрели новый способ воевать? Не сжигая и без жертв?" (С) "Семнадцать мгновений весны"
Человечество со временем придет к формуле "социализм или варварство". Но пока оно до этого не доросло, а прошлый опыт уже почти забыт. Оно нуждается в очередном уроке истории. По всему миру можно видеть, как в продаже появляется одежда в цвете хаки. Из войны делают моду. Коротка память поколений. Фронтовикам в 60-ые и в голову бы не пришло ходить в гражданской одежде, напоминающей ужасы окопов.
PS Сил и выдержки иранскому народу, вставшему на путь борьбы с американским империализмом.
А потом еще капитализм понял, что война в том виде, в котором она велась в средних веках и даже в XIX веке и мировые войны в XX веке - тоже проигрышный вариант, и принял еще некоторые документы в качестве основополагающих.
Но народ продолжает клеймить капитализм.
На каждый доллар от проданного айфон США закупит бомбы,которые понесут свободу народам мира 🤡
На одного президента из за фейка заводят "уголовное дело" в международных инстанциях, а второй у нас - "голубь мира"..