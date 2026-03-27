Игроки сборной Ирана почтили память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе. Они держали сиреневые рюкзаки, исполняя гимн перед матчем с Нигерией

Сборная Ирана вышла на матч с ранцами в память о погибших школьницах.

Сборная Ирана почтила память погибших в ходе конфликта школьниц.

28 февраля 2026 года американские войска нанесли удар по школе в Минабе. Согласно заявлению пресс-секретаря Министерства здравоохранения Ирана, в результате атаки погибли около 180 человек, большинство из них – девочки в возрасте от 7 до 12 лет.

27 марта сборная Ирана проводила товарищеский матч с командой Нигерии (1:2) в Турции. Во время исполнения гимна иранские футболисты держали в руках маленькие сиреневые рюкзаки в знак памяти о погибших школьницах.

На рюкзаках было написано: «Во имя Бога. В память об ученицах-мученицах из Минаба».

