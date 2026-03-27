  • Игроки сборной Ирана почтили память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе. Они держали сиреневые рюкзаки, исполняя гимн перед матчем с Нигерией
Фото
78

28 февраля 2026 года американские войска нанесли удар по школе в Минабе. Согласно заявлению пресс-секретаря Министерства здравоохранения Ирана, в результате атаки погибли около 180 человек, большинство из них – девочки в возрасте от 7 до 12 лет.

27 марта сборная Ирана проводила товарищеский матч с командой Нигерии (1:2) в Турции. Во время исполнения гимна иранские футболисты держали в руках маленькие сиреневые рюкзаки в знак памяти о погибших школьницах.

На рюкзаках было написано: «Во имя Бога. В память об ученицах-мученицах из Минаба».

Фото: t.me/ffirimedia

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tasnim
78 комментариев
Кто бы что не говорил, но Трамп ган..он
Комментарий скрыт
Даже широкоротов Вэнс его полоскал в своё время)
США и Израиль по хорошему должны отстранить от всех спортивных событий, но в мире действуют двойные стандарты.
🤝
А иранские дети наверное какие то другие и их не жалко, если весь западный мир молчит вместе со своими вассалами? Да и Израиль играет который стёр целые города и убил десятки тысяч детей.
Ну сказали. Дальше что? Кто-то наказан?
Пока существует война, будут и жертвы. Пока существует капитализм с его неустранимыми противоречиями, кровь будет литься по всей планете.

"Что, изобрели новый способ воевать? Не сжигая и без жертв?" (С) "Семнадцать мгновений весны"

Человечество со временем придет к формуле "социализм или варварство". Но пока оно до этого не доросло, а прошлый опыт уже почти забыт. Оно нуждается в очередном уроке истории. По всему миру можно видеть, как в продаже появляется одежда в цвете хаки. Из войны делают моду. Коротка память поколений. Фронтовикам в 60-ые и в голову бы не пришло ходить в гражданской одежде, напоминающей ужасы окопов.

PS Сил и выдержки иранскому народу, вставшему на путь борьбы с американским империализмом.
На самом деле, капитализм прошел исключительно серьезную трансформацию, когда понял, что намного выгоднее не иметь кучку сверхбогатых и почти все остальных разве что не подыхающих с голоду, а раздать этим беднякам некоторую часть богатств этой кучки - это уменьшит риск их восстания (и стоимость отслеживания, предупреждения и борьбы с этим восстанием).
А потом еще капитализм понял, что война в том виде, в котором она велась в средних веках и даже в XIX веке и мировые войны в XX веке - тоже проигрышный вариант, и принял еще некоторые документы в качестве основополагающих.
Но народ продолжает клеймить капитализм.
Капитализм не может ничего понять. Это система, в которой огромное количество действующих акторов, если кол-во противоречий велико, они уже не могут друг с другом договориться. Когда не могут договориться, начинается война. Советую изучать диалектический материализм и классиков марксизма. Эти идеи никогда не устареют, потому что имеют фундаментальный характер. Как не может устареть математический анализ или теория вероятностей. Сейчас в мире появилось два центра накопления капиталла - это США и Китай. Противоречия между ними - неустранимы. Будет большой конфликт в Юго-Восточной Азии.
Надеюсь что рано или поздно по США также начнут прилетать сначала дроны, а затем и ракеты. Думаю, что когда нибудь такой момент настанет.
Зачем? От этого кому-то станет лучше жить? Скорее наоборот и тем по кому прилетит, и тем кому ответят, будет сильно плохо. Как можно на такое надеяться? Это даже не ксенофобия, а уже какое-то желание маньяка...
А почтят память женщин, которых иранские власти забивали за чрезмерное свободомыслие?
Покупая айфон спонсируешь США
На каждый доллар от проданного айфон США закупит бомбы,которые понесут свободу народам мира 🤡
Ужасно все это. Одни делят деньги и власть, а погибают обычные люди.
Да, это вам не фейковые - "украденныеПутинымукраинскиедети"..
На одного президента из за фейка заводят "уголовное дело" в международных инстанциях, а второй у нас - "голубь мира"..
Значит ты не суннит, а не пойми кто
