  • Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он должен быть там – ради футбола. Его хотят видеть не только аргентинцы – его хотят видеть все. Но решать ему, он заслужил такое право»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не знает наверняка, собирается ли Лионель Месси выступать на ЧМ-2026.

«Это вопрос скорее к нему. Мое мнение вы уже знаете. Я сделаю все, чтобы он сыграл. Я думаю, что он должен быть на турнире – ради футбола. Решать не мне, а ему – опираясь на его психологическое и физическое состояние.

Сложная ситуация, потому что его хотят видеть не только аргентинцы – его хотят видеть все. Я хочу, чтобы он там был. Решать ему. Он заслужил право спокойно принимать решение.

Мы не спешим. Мы знаем, что он примет такое решение, которое пойдет на благо ему и команде. Мы надеемся, что он сыграет», – сказал Скалони.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Месси обязан быть на этом ЧМ, как лидер, пусть и с меньшем количеством игрового времени, хотя он и весь ЧМ потянет я думаю
Ответ therealgreenman
Комментарий скрыт
Ответ Леоноль
Комментарий скрыт
Ля ты мертвечина 🤣
Месси уже там, остальные приедут позже.
Ну ты и дypaчок, Скалони, решать ни Месси, а комментаторам Спортса, нам виднее тут с дивана!!!
Месси о вероятности поездки Скалони на ЧМ: "Он должен быть там. Но решать ему, он заслужил такое право"
Ответ Dmitry Nizovtsev
Вот кто еще заслужил в будущем сыграть)
Уйдет двукратным ....( Было бы шикарно)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»
сегодня, 14:22
Батистута о Месси и Марадоне: «Диего – лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»
вчера, 12:54
Маскерано о Месси: «Без него «Интер Майами» не сможет достичь поставленных целей. Чем дольше мы можем рассчитывать на Лео, тем лучше»
24 марта, 15:27
Рекомендуем
Главные новости
Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем с Швецией, сообщил журналист Бурбас: «У помощника Реброва украли 1800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?»
2 минуты назад
Россия против Никарагуа – 1:1, Асеведо сравнял на 16-й минуте! Онлайн-трансляция. Сафонов, Тюкавин и Умяров играют
5 минут назадLive
Идущий 17-м в АПЛ «Тоттенхэм» может назначить Дайча до конца сезона. Де Дзерби не возглавит команду до лета
14 минут назад
Сергей Овчинников: «Тороп уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова и скоро станет основным. Технически отлично подготовлен, единственный в РПЛ, кто играет на выходах»
29 минут назад
Симеоне останется в «Атлетико» на следующий сезон и может продлить контракт до 2028-го
42 минуты назад
Игроки сборной Ирана почтили память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе. Они держали сиреневые рюкзаки, исполняя гимн перед матчем с Нигерией
47 минут назадФото
«Акинфеев входит в топ-5 лучших голкиперов мира даже в свои 40 лет. Большинство наших вратарей ошибается в 20 раз чаще, чем он». Тяпушкин о легенде ЦСКА
54 минуты назад
Милонов о зарплатах тренеров РПЛ: «Я офигел, когда увидел эти суммы. Но какое я имею право ими управлять? Это же не госструктуры – у клубов свой бюджет, свои спонсоры»
сегодня, 15:55
Тренер «Спартака» U15 Иванцов о 2-м месте на турнире в Будапеште: «По тактике мы были сильнее всех, с кем играли. Показали хороший уровень – это повод звать российские команды»
сегодня, 15:48
Колыванов об Абаскале: «Мне по барабану, где он будет работать. Иностранцам очень вольготно работается в РПЛ: хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов!»
сегодня, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»
13 минут назад
Тренер сборной Сенегала Тиав: «Мы знаем, что мы чемпионы Африки. Соревнования и трофеи выигрываются на поле – мы это сделали»
30 минут назад
Карпин о матче с Никарагуа: «Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах. Они сильнее Брунея и Кубы, но не дотягивают до уровня Перу и Чили»
38 минут назад
«Зенит» продлил контракт с 18-летним вингером Шиловым до лета 2031 года
сегодня, 15:33Фото
Товарищеский матч (U21). Россия обыграла Узбекистан в Турции
сегодня, 15:30
«Сафонов, оплатить!», пат в шахматах и испанский Умярова. Как сборная России готовилась к Никарагуа?
сегодня, 15:27ВидеоСпортс"
Деменко про «Спартак»: «Если не попадет в топ-3 по итогам сезона – это полный провал. Столько лет клуб не борется за чемпионство»
сегодня, 15:20
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
сегодня, 14:33
Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
сегодня, 14:07
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
сегодня, 13:51
Рекомендуем