Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он должен быть там – ради футбола. Его хотят видеть не только аргентинцы – его хотят видеть все. Но решать ему, он заслужил такое право»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не знает наверняка, собирается ли Лионель Месси выступать на ЧМ-2026.
«Это вопрос скорее к нему. Мое мнение вы уже знаете. Я сделаю все, чтобы он сыграл. Я думаю, что он должен быть на турнире – ради футбола. Решать не мне, а ему – опираясь на его психологическое и физическое состояние.
Сложная ситуация, потому что его хотят видеть не только аргентинцы – его хотят видеть все. Я хочу, чтобы он там был. Решать ему. Он заслужил право спокойно принимать решение.
Мы не спешим. Мы знаем, что он примет такое решение, которое пойдет на благо ему и команде. Мы надеемся, что он сыграет», – сказал Скалони.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
https://www.sports.ru/football/blogs/3393340.html?ysclid=mn93nyrwv4157440938