Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он должен быть там – ради футбола. Его хотят видеть не только аргентинцы – его хотят видеть все. Но решать ему, он заслужил такое право»

Лионель Скалони: Месси должен сыграть на ЧМ – ради футбола.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не знает наверняка, собирается ли Лионель Месси выступать на ЧМ-2026 .

«Это вопрос скорее к нему. Мое мнение вы уже знаете. Я сделаю все, чтобы он сыграл. Я думаю, что он должен быть на турнире – ради футбола. Решать не мне, а ему – опираясь на его психологическое и физическое состояние.

Сложная ситуация, потому что его хотят видеть не только аргентинцы – его хотят видеть все. Я хочу, чтобы он там был. Решать ему. Он заслужил право спокойно принимать решение.

Мы не спешим. Мы знаем, что он примет такое решение, которое пойдет на благо ему и команде. Мы надеемся, что он сыграет», – сказал Скалони.