Милонов о зарплатах тренеров РПЛ: «Я офигел, когда увидел эти суммы. Но какое я имею право ими управлять? Это же не госструктуры – у клубов свой бюджет, свои спонсоры»

Милонов о зарплатах тренеров в РПЛ: я офигел, когда увидел эти суммы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о зарплатах тренеров команд Российской Премьер-лиги.

Инсайдер Иван Карпов ранее опубликовал рейтинг тренеров Мир РПЛ в соответствии с их зарплатами. Первую строчку занял Сергей Семак, зарабатывающий 285 миллионов рублей за год в «Зените».

«Да я, конечно, тоже офигел, когда увидел эти суммы. Я, честно говоря, удивлен.

С другой стороны, какое я имею право ими управлять? Они же не госструктуры. Это клубы со своим бюджетом, со своими спонсорами. Неважно, кто эти спонсоры: государственные организации с участием государства, без участия государства. По сути дела, эти клубы управляются не государством точно. Поэтому акционеры и совладельцы, владельцы этих клубов должны принимать решения самостоятельно. Они это и делают, потому что у них есть своя стратегия.

Может быть, им кажется, что именно этот тренер позволяет привлекать дополнительных спонсоров. Возможно, я не знаю. А, может быть, наоборот, этот тренер позволяет поддерживать команду в вечно таком подопущенном состоянии специально, чтобы деньги давали из жалости. Тоже вариант.

Большие траты для нас, для обычных людей, конечно, сверхпредельные. Если бы я стал тренером, я бы, наверное, хуже справился, но, наверное, не хуже, чем тренер какого-нибудь клуба-аутсайдера», – сказал Милонов.

У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)