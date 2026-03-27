  • Милонов о зарплатах тренеров РПЛ: «Я офигел, когда увидел эти суммы. Но какое я имею право ими управлять? Это же не госструктуры – у клубов свой бюджет, свои спонсоры»
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о зарплатах тренеров команд Российской Премьер-лиги.

Инсайдер Иван Карпов ранее опубликовал рейтинг тренеров Мир РПЛ в соответствии с их зарплатами. Первую строчку занял Сергей Семак, зарабатывающий 285 миллионов рублей за год в «Зените».

«Да я, конечно, тоже офигел, когда увидел эти суммы. Я, честно говоря, удивлен.

С другой стороны, какое я имею право ими управлять? Они же не госструктуры. Это клубы со своим бюджетом, со своими спонсорами. Неважно, кто эти спонсоры: государственные организации с участием государства, без участия государства. По сути дела, эти клубы управляются не государством точно. Поэтому акционеры и совладельцы, владельцы этих клубов должны принимать решения самостоятельно. Они это и делают, потому что у них есть своя стратегия.

Может быть, им кажется, что именно этот тренер позволяет привлекать дополнительных спонсоров. Возможно, я не знаю. А, может быть, наоборот, этот тренер позволяет поддерживать команду в вечно таком подопущенном состоянии специально, чтобы деньги давали из жалости. Тоже вариант.

Большие траты для нас, для обычных людей, конечно, сверхпредельные. Если бы я стал тренером, я бы, наверное, хуже справился, но, наверное, не хуже, чем тренер какого-нибудь клуба-аутсайдера», – сказал Милонов.

У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Odds.ru
Офигел??? Ты лучше пенсии по регионам увидел и офигел, а потом что-то бы предпринял. Отдал бы со своими коллегами, все свои превелегии, зарплаты, пенсии... Учителям, воспитателям, соц.работникам, пожарным... Вот тогда бы офигел, на что тебе жить приходится
Некогда за пенсиями следить, не все еще притоны обошел
ПРЕВЕЛЕГИИ?
А зарплаты депутатов его не шокируют?
Наши депутаты за копейки работают, все на благо народа своего , даже недвижимости в Европе ради этого покупают и дввворцы строят
Алчным людям всегда мало. У многих денег столько что до конца жизни не потратят, но продолжают упорно копить
Милонов наверное в шоке, сколько публичных домов можно было бы обойти на такие бабки
Да пацан на последние копейки живет, вон даже от Джигурды люлей получал за деньги)
"Большие траты для нас, для обычных людей" 🤣🤡
Милонов тоже с трудом коммуналку платит, как видно. Обычный же трудяга
Ну да, ну да...Не госструктуры!!!! газпром, ВТБ, Россети, Роснефть, Ростех, РЖД!!!!
Они просто деньги дают, а управляются клубы сами.
лукойл частная лавочка .
Милонов а у тебя какая зарплата?
К сожалению с прошлого года перестали публиковать зп госслужащих. Милоновы рады. А таких кровопивцев балаболов тыщщи.
Ты вообще ничем нигде управлять не должен
Он кнопкой управляет.
"Хочу нажму, хочу не нажму",- тешит свое самолюбие Милонов.
"А, пустое",- вздыхает он потом и опять нажимает кнопку.
"для нас, для обычных людей" какое лицемерие
Выходит, Семак чемпион по привлечению спонсоров!
а кто то сомневается?
