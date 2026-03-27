  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
14

Колыванов об Абаскале: «Мне по барабану, где он будет работать. Иностранцам очень вольготно работается в РПЛ: хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов!»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о желании вернуться в Россию.

На этой неделе испанский специалист покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис». 

– Абаскаль заявил, что хотел бы вернуться тренировать в Россию. Думаете, он пригодился бы какой‑то команде РПЛ?

– У нас кто бы ни уезжал – все хотят вернуться в Россию. Иностранцам очень вольготно здесь работается, хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов! Мне вообще по барабану, где он будет работать, – сказал Колыванов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Колыванов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoМатч ТВ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хм, у того же Артиги зарплата в 3-4 раза ниже стандартной зарплаты Юранов, Рахимов и прочих экспертов-тренеров с Матч ТВ

Вцепились в этого Абаскаля как умолишённые, дают шансы нашим тренерам, многие не доходят до РПЛ не из-за Абаскалей и Тедесок, а из-за, как раз Юрана и прочих, которые по 10 раз обходят все клубы, пока везде не напилятся...
Ответ ser91337
Ваня поддерживаю и плюсую 👍
В АПЛ - сильнейшей лиге мира, в 3/4 клубах иностранные тренера. И что то не слыхать от Скоузов и Карагеров нытья по обделённым отечественным специалистам
У журналистов одна задача. Если нет матчей,значит нужно всем названивать и столкнуть лбами с россиянами-экспертами иностранцев
4 иностранца на всю лигу , куда больше наших ? При этом во всех топах , кроме Спартака , трудятся наши специалисты. А если все будут наши , примутся за помощников ?
Ответ Dmitry_Aleksandrovich_1986
В ЦСКА тоже понаехавший
Ответ Алексей Ненахов
Зато у Балтики поехавший.
Да, да, не напрягают. Расскажите это Станковичу и Тедеско.
Купи себе клуб и назначай Российских специалистов. Каждый клуб сам решает кого назначать тренером и главный критерий - профессионализм, а не национальность.
Одна царская особа готова расцеловать за такие слова. Ну с условием, что он умеет чиканить конечно
Сейчас ваш мыльный пузырь специалистов , ходящих по кругу, прихлопнут
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
