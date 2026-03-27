Колыванов об Абаскале: «Мне по барабану, где он будет работать. Иностранцам очень вольготно работается в РПЛ: хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов!»

Колыванов: мне по барабану, где будет работать Абаскаль, я за российских тренеров.

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слова экс-тренера «Спартака » Гильермо Абаскаля о желании вернуться в Россию.

На этой неделе испанский специалист покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

– Абаскаль заявил, что хотел бы вернуться тренировать в Россию. Думаете, он пригодился бы какой‑то команде РПЛ?

– У нас кто бы ни уезжал – все хотят вернуться в Россию. Иностранцам очень вольготно здесь работается, хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов! Мне вообще по барабану, где он будет работать, – сказал Колыванов.