Колыванов об Абаскале: «Мне по барабану, где он будет работать. Иностранцам очень вольготно работается в РПЛ: хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов!»
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о желании вернуться в Россию.
На этой неделе испанский специалист покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
– Абаскаль заявил, что хотел бы вернуться тренировать в Россию. Думаете, он пригодился бы какой‑то команде РПЛ?
– У нас кто бы ни уезжал – все хотят вернуться в Россию. Иностранцам очень вольготно здесь работается, хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов! Мне вообще по барабану, где он будет работать, – сказал Колыванов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вцепились в этого Абаскаля как умолишённые, дают шансы нашим тренерам, многие не доходят до РПЛ не из-за Абаскалей и Тедесок, а из-за, как раз Юрана и прочих, которые по 10 раз обходят все клубы, пока везде не напилятся...