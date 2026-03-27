Тренер «Спартака» U15 Иванцов о 2-м месте на турнире в Будапеште: «По тактике мы были сильнее всех, с кем играли. Показали хороший уровень – это повод звать российские команды»

Тренер «Спартака» U15 о турнире в Будапеште: по тактике мы сильнее всех.

Тренер «Спартака U15 Александр Иванцов в интервью Спортсу’‘ высказался о выступлении команды на международном футбольном клубном турнире в Венгрии.

«Спартак» занял 2-е место на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште. В финале москвичи уступили «Эльче».

– Как так вышло, что победил «Эльче»?

– «Аталанта» точно не слабее «Эльче». А нам, думаю, не хватило глубины состава, чтобы три дня подряд играть на таком уровне интенсивности. Соперники делали много замен, ребята часто менялись. У нас приехало всего 14 полевых, поэтому на финал силенок не хватило. Думаю, если бы в начале турнира сыграли с «Эльче», могли победить.

– Поездка добавила мотивации?

– Я надеюсь, мы показали хороший уровень игры, а это станет поводом звать российские команды на такие турниры. В смысле, что мы конкурентны и с нами интересно играть. Такой международный опыт точно вселяет в ребят уверенность, они ментально должны становиться сильнее.

Когда ты понимаешь, что можешь конкурировать с топовыми европейскими академиями, во внутреннем чемпионате ощущаешь больше сил и можешь играть с позиции силы во всех матчах.

– Что-то подсмотрели у иностранных команд? Может быть, тактики, расстановки, что-то еще.

– Я могу сказать, что по тактике мы были сильнее всех соперников, с кем играли. А выделялись они по классике индивидуальным мастерством – особенно ребята, которые физически сформировались. Были футболисты, уже готовые делать разницу. Нам в российском футболе тоже надо больше уделять внимания индивидуальным навыкам игроков, – сказал Иванцов.

