8

Тренер «Спартака» U15 Иванцов о 2-м месте на турнире в Будапеште: «По тактике мы были сильнее всех, с кем играли. Показали хороший уровень – это повод звать российские команды»

Тренер «Спартака U15 Александр Иванцов в интервью Спортсу’‘ высказался о выступлении команды на международном футбольном клубном турнире в Венгрии.

«Спартак» занял 2-е место на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште. В финале москвичи уступили «Эльче».

– Как так вышло, что победил «Эльче»?

– «Аталанта» точно не слабее «Эльче». А нам, думаю, не хватило глубины состава, чтобы три дня подряд играть на таком уровне интенсивности. Соперники делали много замен, ребята часто менялись. У нас приехало всего 14 полевых, поэтому на финал силенок не хватило. Думаю, если бы в начале турнира сыграли с «Эльче», могли победить.

– Поездка добавила мотивации?

– Я надеюсь, мы показали хороший уровень игры, а это станет поводом звать российские команды на такие турниры. В смысле, что мы конкурентны и с нами интересно играть. Такой международный опыт точно вселяет в ребят уверенность, они ментально должны становиться сильнее.

Когда ты понимаешь, что можешь конкурировать с топовыми европейскими академиями, во внутреннем чемпионате ощущаешь больше сил и можешь играть с позиции силы во всех матчах.

– Что-то подсмотрели у иностранных команд? Может быть, тактики, расстановки, что-то еще.

– Я могу сказать, что по тактике мы были сильнее всех соперников, с кем играли. А выделялись они по классике индивидуальным мастерством – особенно ребята, которые физически сформировались. Были футболисты, уже готовые делать разницу. Нам в российском футболе тоже надо больше уделять внимания индивидуальным навыкам игроков, – сказал Иванцов.

Как «Спартак» U15 поехал на турнир в Европу? Кажется, помог Лавров

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
8 комментариев
Так в 14 лет и надо уделять внимание индивидуальным навыкам, а не тактике.
А тактика была - в атаке пошире, в защите поуже?
ПСЖ себе купит. Вероятно, кого-то из "Эльче". Так, что тут именами кидаться не надо... а вот, по тактике - это комплимент тренерам, вот только он вероятно, не особо-то уместен в этом возрасте. Вот, то что там кто-то идивидуально выделяется - главное. Они там медведей воспитывают, а уж как научить медведей кататься на велосипеде (на тактике) - это следующий вопрос.
И да, 11 медведей против 11 велосипедистов - это мисматч.
"тактике мы были сильнее всех соперников"
u15 пацанов надо учить радоваться игре, а не загонять в тактические рамки!
Где больше переписанных тот и выиграл
