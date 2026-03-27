«Зенит» продлил контракт с 18-летним вингером Шиловым до лета 2031 года

«Зенит » продлил контракт с Вадимом Шиловым .

Новое соглашение с 18-летним вингером рассчитано до конца сезона-2030/31.

Шилов дебютировал за основную команду петербуржцев в августе 2025 года. Всего на его счету 8 матчей за «Зенит».

Подробно со статистикой Вадима можно ознакомиться здесь .

