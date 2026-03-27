«Зенит» продлил контракт с 18-летним вингером Шиловым до лета 2031 года

«Зенит» продлил контракт с Вадимом Шиловым.

Новое соглашение с 18-летним вингером рассчитано до конца сезона-2030/31.

Шилов дебютировал за основную команду петербуржцев в августе 2025 года. Всего на его счету 8 матчей за «Зенит».

Подробно со статистикой Вадима можно ознакомиться здесь.

Фото: fc-zenit.ru

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
Это правильно, поправляйся и вперёд, в основу!
Хороший парень, перспективный. В лимит заиграет, надеюсь.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Кто в нем так очевидно не видет, тот же Кондаков зрелей в решения на голову Шилова, первую игру увидел - вау... Но дальше зарывался в фланге, пытался обыграть уперался в защиту соперника... Будто с неба беру, просто не питаю иллюзий от увиденного!
отличная новость. в следующем сезоне ждем в основе вместе с Кондаком!
Хорошая новость! До травмы показывал очень хорошую игру! Скорость, дриблинг неплохие! Молодой, есть куда расти!
Правильный выбор - продлить контракт с Вадимом, очень перспективный игрок из состава молодежи, думаю что ему нужно давать побольше игрового времени чтобы полностью раскрыть свой потенциал, хотя в Зените слишком большая конкуренция, зато российский паспорт большой плюс!
Отличная новость. Главное, чтобы со здоровьем все хорошо было.
Шилов - моя фамилия! (с)
Первые два сезона Ментовских войн были норм )
Теперь самое главное полностью залечить кресты.
