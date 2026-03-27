Араухо о психологических проблемах: «Я приходил домой со стрессом, в отношениях с женой и дочками возник барьер. Было трудно признать, что мне нужна помощь профессионала»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо объяснил, почему решил сделать паузу из-за психологических проблем в конце 2025 года.
«Я знал, что что-то было не так, что-то не работало. Из-за этого ты чувствуешь себя более подавленным, тебе кажется, что ты не можешь проявить себя как игрок. А потом у тебя что-то не получается, ты приходишь домой со всем этим стрессом, и ты уже не тот, каким был раньше. По крайней мере, дома я стал вести себя по-другому: до этого я был очень близким и ласковым в отношениях с женой и дочками. Я немного утратил это, возник барьер.
Я знал, что что-то не так, но я пытался продолжать двигаться по инерции, а также в силу воспитания. Мы люди из сельской местности, и там трудно проявлять свои чувства. Это тяжело, есть этот барьер. Вы говорите: «Что-то происходит, и мне нужно с этим разобраться, попросить о помощи». Мне было трудно признать, что мне нужно обратиться за помощью к профессионалу.
Это продолжалось, продолжалось и продолжалось, но был момент, после матча с «Челси», когда я сказал: «Все, так продолжаться не может». Дело было не только в этом матче, но и во многих других вещах, но это был ключевой момент.
Очевидно, что делать подкат, имея желтую карточку, было безумием. Когда я пришле в раздевалку, мне стало ясно, что со мной что-то происходит, и я должен попросить о помощи. Я поговорил со своей женой и рассказал ей», – сказал Араухо в программе Universo Valdano на Movistar Plus.
- Доктор, я совсем замучился. Ложусь спать, а мне кажется, что под кроватью
кто-то есть. Лезу под кровать, смотрю внимательно и тут чую, что кто-то
на моей кровати лежит. Вылезаю из-под кровати, наверху никого нет,
ложусь, чувствую - все-таки кто-то есть под кроватью. А когда снова лезу
под кровать, мне кажется, что сверху кто-то есть. И так всю ночь.
- Да, - говорит врач - это есть такой сложный синдром. Будем вас интенсивно
лечить, месяца два-три. Берем мы, правда, дорого, но, скорей всего,
вылечим.
- Ладно, -говорит мужик, - подумаю.
И больше не пришел. Через месяц его врач случайно на улице встречает,
спрашивает, как дела. Тот говорит:
- А меня сосед за бутылку вылечил.
- Это как?
- Да выпили мы с ним, он мне и говорит - отпили ты на хрен ножки у кровати.
