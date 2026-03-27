Араухо о психологических проблемах: «Я приходил домой со стрессом, в отношениях с женой и дочками возник барьер. Было трудно признать, что мне нужна помощь профессионала»

Рональд Араухо высказался о психологических проблемах.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо объяснил, почему решил сделать паузу из-за психологических проблем в конце 2025 года.

«Я знал, что что-то было не так, что-то не работало. Из-за этого ты чувствуешь себя более подавленным, тебе кажется, что ты не можешь проявить себя как игрок. А потом у тебя что-то не получается, ты приходишь домой со всем этим стрессом, и ты уже не тот, каким был раньше. По крайней мере, дома я стал вести себя по-другому: до этого я был очень близким и ласковым в отношениях с женой и дочками. Я немного утратил это, возник барьер.

Я знал, что что-то не так, но я пытался продолжать двигаться по инерции, а также в силу воспитания. Мы люди из сельской местности, и там трудно проявлять свои чувства. Это тяжело, есть этот барьер. Вы говорите: «Что-то происходит, и мне нужно с этим разобраться, попросить о помощи». Мне было трудно признать, что мне нужно обратиться за помощью к профессионалу.

Это продолжалось, продолжалось и продолжалось, но был момент, после матча с «Челси », когда я сказал: «Все, так продолжаться не может». Дело было не только в этом матче, но и во многих других вещах, но это был ключевой момент.

Очевидно, что делать подкат, имея желтую карточку, было безумием. Когда я пришле в раздевалку, мне стало ясно, что со мной что-то происходит, и я должен попросить о помощи. Я поговорил со своей женой и рассказал ей», – сказал Араухо в программе Universo Valdano на Movistar Plus.