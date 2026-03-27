  • Деменко про «Спартак»: «Если не попадет в топ-3 по итогам сезона – это полный провал. Столько лет клуб не борется за чемпионство»
Деменко про «Спартак»: «Если не попадет в топ-3 по итогам сезона – это полный провал. Столько лет клуб не борется за чемпионство»

«По «Спартаку» Карседо пока сказать что-то очень трудно. Они проиграли «Зениту», проиграли «Динамо». Если бы «Спартак» во всех матчах после рестарта одержал бы победы, то, конечно, мы бы все говорили о том, какой тренер пришел в команду.

Многие отмечают, что игра «Спартака» действительно улучшилась. В атаке – согласен, но в обороне команда допускает много ошибок, много пропускает. Хоть победы есть, но пропущенные мячи настораживают. Поэтому пока выводы делать рано. Ничего такого от «Спартака» Карседо мы пока не увидели.

Такая команда должна идти в тройке лидеров. А мы видим, что «Спартак» пока лишь бьется за право быть в тройке. А если «Спартак» вообще не попадет в топ-3 по итогам сезона – это будет полный провал. Все-таки на протяжении стольких лет клуб не борется за чемпионство, а борется только за попадание в тройку», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Борется каждый год, частенько после третьего тура так вообще в лидерах
Ещё один супер эксперт вылез. И снова прицепились к тренеру.
Материалы по теме
Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»
сегодня, 14:56
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
сегодня, 14:33
Директор «Спартака» Кахигао: «Несправедливо наказывать российских спортсменов, не имеющих отношения к политике. Есть страны, совершающие преступления и не подвергающиеся санкциям»
сегодня, 09:28
Россия против Никарагуа – 2:1, Тюкавин реализовал пенальти, Рейеса удалили. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Овчинников об Акинфееве: «Такие футболисты рождаются раз в полвека. Это явление, сопоставимое по масштабу с Яшиным, Симоняном, Стрельцовым, Блохиным. Великие из великих»
25 минут назад
«Челси» интересен защитник «Милана» Павлович, оцениваемый в 40 млн евро
35 минут назад
Апелляция «Реала» на бан Вальверде отклонена. Хавбек пропустит матч с «Мальоркой»
49 минут назад
Райс – самый ценный игрок «Арсенала», Джеймс – «Челси», Собослаи – «Ливерпуля», Холанд – «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Ромеро – «Тоттенхэма». ESPN определил MVP топ-клубов Англии
53 минуты назад
Депутат Журова об играх России и США: «Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам. Если американцы согласятся, такие матчи можно провести без вовлечения политиков»
59 минут назад
Сафонов пропустил в 5 матчах за сборную подряд. Последняя сухая игра за Россию была в июне 2024-го
сегодня, 17:11
Сафонов пропустил от Никарагуа гол ударом низом по центру ворот из-за пределов штрафной
сегодня, 17:01Фото
Товарищеские матчи. Австрия играет с Ганой, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 17:00Live
«Атлетико» хочет подписать Феррана Торреса, Ли Кан Ина или Гринвуда на место Гризманна (Diario Sport)
6 минут назад
Кавазашвили о голе Никарагуа: «Сафонов прозевал удар, абсолютно не был готов! Глупость говорить, что здесь мяч не такой. Хаять свое производство – преступление»
10 минут назад
В женском футболе заключен крупнейший контракт в истории – 8 млн долларов на 5 лет. Его подписала при переходе из «Челси» в «Сан-Диего» форвард сборной США Макариу
19 минут назадФото
За фол последней надежды на Глебове в центре поля удален защитник сборной Никарагуа Рейес
24 минуты назадФото
Россия заработала пенальти в матче с Никарагуа – мяч попал в руку делавшего подкат защитника, отскочив от ноги Тюкавина. Константин забил с точки
35 минут назадФото
Этот игрок забил России – вот как он проводит свой день в сборной Никарагуа!
46 минут назадВидеоСпортс"
Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»
сегодня, 16:44
Тренер сборной Сенегала Тиав: «Мы знаем, что мы чемпионы Африки. Соревнования и трофеи выигрываются на поле – мы это сделали»
сегодня, 16:27
Карпин о матче с Никарагуа: «Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах. Они сильнее Брунея и Кубы, но не дотягивают до уровня Перу и Чили»
сегодня, 16:19
«Зенит» продлил контракт с 18-летним вингером Шиловым до лета 2031 года
сегодня, 15:33Фото
Рекомендуем