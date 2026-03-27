Деменко про «Спартак»: «Если не попадет в топ-3 по итогам сезона – это полный провал. Столько лет клуб не борется за чемпионство»

Максим Деменко: будет полный провал, если «Спартак» не попадет в тройку.

«По «Спартаку » Карседо пока сказать что-то очень трудно. Они проиграли «Зениту », проиграли «Динамо ». Если бы «Спартак» во всех матчах после рестарта одержал бы победы, то, конечно, мы бы все говорили о том, какой тренер пришел в команду.

Многие отмечают, что игра «Спартака» действительно улучшилась. В атаке – согласен, но в обороне команда допускает много ошибок, много пропускает. Хоть победы есть, но пропущенные мячи настораживают. Поэтому пока выводы делать рано. Ничего такого от «Спартака» Карседо мы пока не увидели.

Такая команда должна идти в тройке лидеров. А мы видим, что «Спартак» пока лишь бьется за право быть в тройке. А если «Спартак» вообще не попадет в топ-3 по итогам сезона – это будет полный провал. Все-таки на протяжении стольких лет клуб не борется за чемпионство, а борется только за попадание в тройку», – сказал бывший полузащитник красно-белых.