  Сафонов, Тюкавин, Пруцев, Бевеев, Умяров, Садулаев – в старте сборной России на матч с Никарагуа
Сафонов, Тюкавин, Пруцев, Бевеев, Умяров, Садулаев – в старте сборной России на матч с Никарагуа

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Никарагуа.

ВратарьМатвей Сафонов;

ЗащитникиМингиян БевеевЕвгений МорозовРуслан Литвинов, Валентин Пальцев;

Полузащитники: Данил Пруцев, Даниил Фомин, Наиль Умяров;

Нападающие: Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал сборной России
Ну и состав…
Лучшие из лучших 😂
Люди пришли на шоу посмотреть,а пудель выпускает Сафонова и ноунеймов
Ну во втором тайме другие выйдут… не переживай короче, пудель
"Сафонов и ноунеймы". Перспективное название для рок-группы. Типа Сургановой и оркестра или Умки и Броневичка.
Карпин конечно просто издевается над болельщиками. А над болельщиками ЦСКА вдвойне
Редиска
Был бы я болельщиком ЦСКА, радовался бы, что игроки клуба не будут участвововать в шапито
Еще немного и будут играть с Сирией и КНДР
А там совсем недалеко до сб сомалийских пиратов и мужика с нефтяной вышки
Свежее будут игроки вашей команды, вам же лучше
И так все полимеры практически потеряны
Хотя столько энтузиазма было по началу с Челестини
Оборона просто фантастика)
Карпин озолотил агентов:)
И по мнению наших мэтров такой состав был бы конкурентноспособным?хаха
Такой не был бы, а если б поставили Головина, Глушенкова, Батракова, Кисляка, Дивеева, Кирилла Глебова, Кругового, то может быть
Круговой ни одного нормального матча не сыграл против противника на фланге, который сильнее/быстрее/умнее его.
одно дело бегать по флангу против НН или Сочи, другое, когда против тебя на фланге условный Доку или Тринькао
Тренерский гений во всей красе
Отомстили сборной Мали. Они не выставят основу против нас, за это мы не выставим основу против Никарагуа!
Я понимаю, что соперники не самые сильные и прочее. Но я как болельщик хотел бы посмотреть на сильнейших, как Головин играет с Кисляком, в сборной вообще при любых раскладах хочется увидеть сильнейших
Что у Карпина в голове? Агенты что ли состав выбирают?
Он просто идиот
В голове только деньги.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он должен быть там – во имя футбола. Его хотят видеть не только аргентинцы – его хотят видеть все. Но решать ему, он заслужил такое право»
2 минуты назад
Милонов о зарплатах тренеров РПЛ: «Я офигел, когда увидел эти суммы. Но какое я имею право ими управлять? Это же не госструктуры – у клубов свой бюджет, свои спонсоры»
2 минуты назад
Тренер «Спартака» U15 Иванцов о 2-м месте на турнире в Будапеште: «По тактике мы были сильнее всех, с кем играли. Показали хороший уровень – это повод звать российские команды»
9 минут назад
Колыванов об Абаскале: «Мне по барабану, где он будет работать. Иностранцам очень вольготно работается в РПЛ: хорошая зарплата, особо не напрягают… Я за российских специалистов!»
13 минут назад
Араухо о психологических проблемах: «Я приходил домой со стрессом, в отношениях с женой и дочками возник барьер. Было трудно признать, что мне нужна помощь профессионала»
21 минуту назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Сафонов, Тюкавин, Умяров – в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
52 минуты назад
Булыкин о болезни Алдонина: «Помощь всегда нужна: внеплановые манипуляции стоят дорого. Он лечится в Германии – постоянно операции и химиопроцедуры, но держится бодрячком»
55 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
57 минут назадТесты и игры
Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»
сегодня, 14:56
В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока
сегодня, 14:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» продлил контракт с 18-летним вингером Шиловым до лета 2031 года
24 минуты назадФото
Товарищеский матч (U21). Россия обыграла Узбекистан в Турции
27 минут назад
«Сафонов, оплатить!», пат в шахматах и испанский Умярова. Как сборная России готовилась к Никарагуа?
30 минут назадВидеоСпортс"
Деменко про «Спартак»: «Если не попадет в топ-3 по итогам сезона – это будет полный провал. Столько лет клуб не борется за чемпионство»
37 минут назад
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
сегодня, 14:33
Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
сегодня, 14:07
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
сегодня, 13:51
Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
сегодня, 13:35
Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
сегодня, 13:13
Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»
сегодня, 12:53
Рекомендуем