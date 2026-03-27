  • Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»
8

Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич назвал Петербург футбольной столицей России. 

На матчах с московскими командами болельщики «Зенита» традиционно заряжают кричалку: «Петербург – столица футбола». Согласен с этими словами? Санкт-Петербург столица футбола в России? 

– Да, Петербург – столица российского футбола. Я согласен с этими словами. Посмотрите на последние годы, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом.

Конечно, у ЦСКА, «Спартака», «Динамо» тоже много болельщиков, традиций, истории. Но я игрок «Зенита», болельщик «Зенита». И в целом очень люблю этот клуб. Поэтому я считаю именно так, – сказал Дркушич. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Петербург — столица юбилеев российского футбола. Посмотрите, сколько лет подряд город справлял юбилеи любимого клуба в последние годы!
Почему Ванья, а не Ваня?
Петербург - столица футбола не только Петербурга, но и Гатчины. Два города - это в два раза больше чем один город. Раённый уровень столичности.

А если бы Петротрест не закрыли в 2014 году, был бы уровень междупланетного шахматного конгресса.
Неплохая затравка
Назначили. Уйдут эти и опять будет захолустье российского футбола.
Так позор или столица, я уже запутался
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сафонов, Тюкавин, Пруцев, Бевеев, Умяров, Садулаев – в старте сборной России на матч с Никарагуа
6 минут назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Сафонов, Тюкавин, Умяров – в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
14 минут назад
Булыкин о болезни Алдонина: «Помощь всегда нужна: внеплановые манипуляции стоят дорого. Он лечится в Германии – постоянно операции и химиопроцедуры, но держится бодрячком»
17 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
19 минут назадТесты и игры
В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока
31 минуту назадВидео
Колосков о женщинах на ВАР: «Это от лукавого – то главными арбитрами их сделаем, то на ВАР посадим, все от фонаря. Там есть четкие критерии, и неважно: женщина, мужчина или кто-то средний»
34 минуты назад
Товарищеские матчи. Иран уступил Нигерии в Турции, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
44 минуты назад
Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»
48 минут назад
Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»
57 минут назад
Булыкин о проблемах с интернетом: «Я что-то не замечаю, все летает. Госуслуги или банковские приложения – там еще больше информации снимают, чем MAX»
сегодня, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч (U21). Россия играет с Узбекистаном в Турции
34 минуты назадLive
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
46 минут назад
Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
сегодня, 14:07
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
сегодня, 13:51
Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
сегодня, 13:35
Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
сегодня, 13:13
Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»
сегодня, 12:53
Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
сегодня, 12:43
78-летний Ходжсон вернулся в «Бристоль Сити», идущий 16-м в Чемпионшипе. Рой тренировал команду в 1982-м
сегодня, 11:28
Марокканский юрист о презентации трофея Кубка Африки Сенегалом на игре с Перу: «Имеем право обратиться в суд для выдачи ускоренного судебного приказа об изъятии трофея»
сегодня, 11:27
