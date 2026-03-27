Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»

Дркушич: Петербург – столица российского футбола.

– На матчах с московскими командами болельщики «Зенита» традиционно заряжают кричалку: «Петербург – столица футбола». Согласен с этими словами? Санкт-Петербург столица футбола в России?

– Да, Петербург – столица российского футбола. Я согласен с этими словами. Посмотрите на последние годы, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом.

Конечно, у ЦСКА , «Спартака », «Динамо» тоже много болельщиков, традиций, истории. Но я игрок «Зенита», болельщик «Зенита». И в целом очень люблю этот клуб. Поэтому я считаю именно так, – сказал Дркушич.