Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»
– На матчах с московскими командами болельщики «Зенита» традиционно заряжают кричалку: «Петербург – столица футбола». Согласен с этими словами? Санкт-Петербург столица футбола в России?
– Да, Петербург – столица российского футбола. Я согласен с этими словами. Посмотрите на последние годы, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом.
Конечно, у ЦСКА, «Спартака», «Динамо» тоже много болельщиков, традиций, истории. Но я игрок «Зенита», болельщик «Зенита». И в целом очень люблю этот клуб. Поэтому я считаю именно так, – сказал Дркушич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А если бы Петротрест не закрыли в 2014 году, был бы уровень междупланетного шахматного конгресса.