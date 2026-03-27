Булыкин о болезни Алдонина: «Помощь всегда нужна: внеплановые манипуляции стоят дорого. Он лечится в Германии – постоянно операции и химиопроцедуры, но держится бодрячком»

Булыкин об Алдонине: помощь нужна, он в Германии лечится, все дорого.

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о состоянии здоровья Евгения Алдонина .

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у экс-полузащитника ЦСКА выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже стало известно, что у бывшего футболиста армейцев рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

«Помощь всегда нужна: много внеплановых манипуляций всяких, которые дорого стоят. Он все еще за границей лечится, в Германии. Думаю, в ближайшее время будет понятно, что делать дальше.

У него постоянно операции, постоянно химиопроцедуры. Конечно, это сказывается и на организме, и на настроении. Но он держится бодрячком-бойцом, поэтому посмотрим. Скоро будет понятно, что как…» – сказал Булыкин.

Почти 3 миллиона рублей для борющегося с раком Алдонина собрали на благотворительном турнире. Средства отправят на лечение экс-хавбека ЦСКА

«Алдонин уже играет в бадминтон. Он неугомонный, фанатик своего дела». Кузнецов о состоянии экс-хавбека ЦСКА

Алдонин тяжело болен. Объявили сбор на лечение