  Булыкин о болезни Алдонина: «Помощь всегда нужна: внеплановые манипуляции стоят дорого. Он лечится в Германии – постоянно операции и химиопроцедуры, но держится бодрячком»
Булыкин о болезни Алдонина: «Помощь всегда нужна: внеплановые манипуляции стоят дорого. Он лечится в Германии – постоянно операции и химиопроцедуры, но держится бодрячком»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о состоянии здоровья Евгения Алдонина.

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у экс-полузащитника ЦСКА выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже стало известно, что у бывшего футболиста армейцев рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

«Помощь всегда нужна: много внеплановых манипуляций всяких, которые дорого стоят. Он все еще за границей лечится, в Германии. Думаю, в ближайшее время будет понятно, что делать дальше.

У него постоянно операции, постоянно химиопроцедуры. Конечно, это сказывается и на организме, и на настроении. Но он держится бодрячком-бойцом, поэтому посмотрим. Скоро будет понятно, что как…» – сказал Булыкин.

Почти 3 миллиона рублей для борющегося с раком Алдонина собрали на благотворительном турнире. Средства отправят на лечение экс-хавбека ЦСКА

«Алдонин уже играет в бадминтон. Он неугомонный, фанатик своего дела». Кузнецов о состоянии экс-хавбека ЦСКА

Алдонин тяжело болен. Объявили сбор на лечение

Женя, здоровья тебе!!!
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
15 декабря 2025, 13:58
Брейдо об Алдонине: «Больше года борется с раком поджелудочной. Не просим болельщиков жертвовать последнее – информация о сборе средств адресована клубам, организациям, бизнесам»
27 ноября 2025, 11:45
Алдонин о болезни: «Надеюсь справиться, шансы есть – за них изо всех сил держусь. Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки»
24 ноября 2025, 14:14
Семин пожелал Алдонину выздоровления: «Обязательно нужно выбираться! Ждем тебя на теннисных кортах и на футболе»
23 ноября 2025, 02:59
