  В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока
В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока

Трибуна Месси появится на стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории.

«Интер Майами» объявил, что восточная трибуна на новом стадионе клуба будет названа в честь нападающего Лионеля Месси

Это будет первый случай в мировом спорте, когда действующий игрок будет выступать на стадионе с трибуной, названной в его честь. Открытие новой арены «Интера Майами» запланировано на 4 апреля.

Месси выступает за американский клуб с 2023 года. С ним «Интер Майами» выиграл свои первые четыре трофея: Кубок МЛС-2025, кубок победителей регулярного чемпионата МЛС-2024, кубок победителей Восточной конференции МЛС-2025 и Кубок лиг-2023. 

Бывший футболист «Барселоны» и  «ПСЖ» уже стал лучшим в истории клуба по голам и ассистам – 82 гола и 53 передачи в 94 матчах.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Интер Майами»
Месси Жмыря, я надеюсь?))
Ну если не с Месси, то с кем должно было это произойти. Сейчас таких нету, как эти двое из ларца
В честь КриРо в Португалии обязаны назвать
Да, назовут что-нибудь. В Аргентине для Месси, в Португалии для Криша
ригоберка тоже всех детей будет называть, месси 1, месси 2, даст бог месси 3
А жену Леонеля
Такие идиоты, как он, вообще не должны плодиться.
Живая легенда
Хорошо что Месси играет в Америке, там умеют делать шоу и много чего ещё в спорте , для Месси там в самый раз
Моци
Лучший бомбардир и ассистент сразу в трёх командах - Барса, Майами, Аргентина) Где бы что бы не поставили в его честь - это будет справедливо, получается)
Великим игрокам своего поколения открывали скульптуры и называли трибуны,стадионы после завершения карьеры или ухода из жизни
Здесь же больше похоже на маркетинг,а дань уважения в довесок
