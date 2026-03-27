В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока

Трибуна Месси появится на стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории.

«Интер Майами» объявил, что восточная трибуна на новом стадионе клуба будет названа в честь нападающего Лионеля Месси .

Это будет первый случай в мировом спорте, когда действующий игрок будет выступать на стадионе с трибуной, названной в его честь. Открытие новой арены «Интера Майами » запланировано на 4 апреля.

Месси выступает за американский клуб с 2023 года. С ним «Интер Майами» выиграл свои первые четыре трофея: Кубок МЛС-2025, кубок победителей регулярного чемпионата МЛС-2024, кубок победителей Восточной конференции МЛС-2025 и Кубок лиг-2023.

Бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» уже стал лучшим в истории клуба по голам и ассистам – 82 гола и 53 передачи в 94 матчах.