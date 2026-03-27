  • Колосков о женщинах на ВАР: «Это от лукавого – то главными арбитрами их сделаем, то на ВАР посадим, все от фонаря. Там есть четкие критерии, и неважно: женщина, мужчина или кто-то средний»
Колосков о женщинах на ВАР: пол неважен, нужен специалист, который сам судил.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на идею назначать женщин-арбитров для работы с системой ВАР.

«Ставить женщин-арбитров на ВАР? Это все от лукавого. То давайте женщин главными арбитрами сделаем, то на ВАР посадим. У нас в России про такое говорят – от фонаря. К существу такие предложения никакого отношения не имеют.

Для работы на ВАР есть четкие критерии, и неважно кто ты: женщина, мужчина или кто-то средний будет сидеть на ВАР. Там должен работать специалист, который разбирается в правилах, который сам судил, с опытом. Вот и все», – заявил Колосков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Не важно — женщина или мужчина, главное, чтобы человек понимал важность столетнего юбилея! ☝️
Похоже кого-то средних в судействе абсолютное большинство. И в поле, и на ВАР.
>>>Там должен работать специалист, который разбирается в правилах

Ну мы недавно узнали на матче Зенита и Махачкалы что в правилах сидящий на Варе не разбирается.
Кто не может пихать женщин, пихают их в футбол.
ВАР - естественное место для женщины.
Ну средние там и так сидят
