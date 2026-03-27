  • Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин считает, что сборная России его времени сильнее нынешней. 

Карпин заявил, что нынешняя сборная сильнее, чем была в 2021-м году из-за игроков. Вы согласны?

– Ему виднее, потому что он тренировал тогда, находился внутри процесса, может сравнить. Но для того, чтобы это понять, нужно вызывать оптимальный состав и тогда уже смотреть.

Чем это поколение сборной России отличается от вашего, и какое сильнее?

– Однозначно наше поколение сильнее. В первую очередь в уровне конкуренции. В то время в сборную после одного – двух хороших матчей было не попасть. Нужно было доказывать свое право на приглашение на более длительной дистанции.

Ну и те результаты, которые у нас тогда были, говорят о том, что та сборная была более мастеровитой, – сказал Точилин. 

Отметим, что Точилин провел один матч за сборную России в 2003 году.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
про какое поколение Точилин говорит, он в сборной играл вообще?
про какое поколение Точилин говорит, он в сборной играл вообще?
один грандиозный тайм в игре с Албанией(1-3) в 2003.
про какое поколение Точилин говорит, он в сборной играл вообще?
Хах. Одну игру. С ним на поле Олбанцам устроились 1-3 :)) Он же о том и говорит: что абы кого не вызывали в сборную. Его не брали :)) Да и где бы он играл? Никифоров, Онопко, Хлестов, Тетрадзе. В центре и справа без шансов. Слева с Ковтуном мучались, конечно...
И вот это поколение, которое было сильнее по большому счету ничего не сделало для нынешнего
Про какое поколение говорит Точилин? Если про свое, то тогда по блату все тренеры вызывали своих кентов, вроде Романцева и Газзаева. Но у кого никакущий Денис Попов мог в сборную привлекаться или постоянно игнориться Лоськов? Более-менее начали сильнейших вызывать только при Ярцеве. :) А то, что сейчас Карпин делает это вообще клоунада вызывает в сборную ноунеймов, чтобы агентские поднять. Так раньше бразильцы любили делать: вызовут на один матч, а потом в Европу продают как игрока сборной в пять раз дороже:)
Да сейчас и сборной толком нет, вызывают по 50 человек играть товарищеские игры, как вообще можно оценить силу этой команды, если у нее ни состава, ни задач?!
Точилин в своё время поэтому и не вызывался, потому что не тянул сборную, сейчас постоянно был бы в расширенном списке))
Про какой это результат его поколения говорит Точилин? Что его поколение добилось-то?
По-хорошему, он закончил уже в сезоне 06/07. Что у нас сборная достигла к этому времени? Правильно - ничего. Или он относит к своему поколению тех, кто играл в сборной на Евро-08? Ну такое, скорее это уже следующее было, или переходное поколение, раз ему тогда уже было 34 года. А средний возраст команды на Евро 26-27. Про ЧМ 2018 и говорить нечего.
Его поколение это скорее Титов, Гусев, Бесчастных и тд. Они, к сожалению, запомнились лишь тем, что вылетели без вариантов на Евро-96, обосрались в отборе Евро-00 и обосрались на ЧМ-02. Да, кто-то из его поколения неплохо играл в европе, но тогда и чемпионат России был нищим, поэтому людей просто больше уезжало. Платили бы как сейчас в топах РПЛ, никто бы никуда не уехал.
2005 год. ЦСКА-Динамо. Карвальо, стоя на месте обводит Точилина раз, два, три. Потом Точилин психует и бьет Карвальо по ногам. Доклад окончен.
