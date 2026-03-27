Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин считает, что сборная России его времени сильнее нынешней.
– Карпин заявил, что нынешняя сборная сильнее, чем была в 2021-м году из-за игроков. Вы согласны?
– Ему виднее, потому что он тренировал тогда, находился внутри процесса, может сравнить. Но для того, чтобы это понять, нужно вызывать оптимальный состав и тогда уже смотреть.
– Чем это поколение сборной России отличается от вашего, и какое сильнее?
– Однозначно наше поколение сильнее. В первую очередь в уровне конкуренции. В то время в сборную после одного – двух хороших матчей было не попасть. Нужно было доказывать свое право на приглашение на более длительной дистанции.
Ну и те результаты, которые у нас тогда были, говорят о том, что та сборная была более мастеровитой, – сказал Точилин.
Отметим, что Точилин провел один матч за сборную России в 2003 году.
По-хорошему, он закончил уже в сезоне 06/07. Что у нас сборная достигла к этому времени? Правильно - ничего. Или он относит к своему поколению тех, кто играл в сборной на Евро-08? Ну такое, скорее это уже следующее было, или переходное поколение, раз ему тогда уже было 34 года. А средний возраст команды на Евро 26-27. Про ЧМ 2018 и говорить нечего.
Его поколение это скорее Титов, Гусев, Бесчастных и тд. Они, к сожалению, запомнились лишь тем, что вылетели без вариантов на Евро-96, обосрались в отборе Евро-00 и обосрались на ЧМ-02. Да, кто-то из его поколения неплохо играл в европе, но тогда и чемпионат России был нищим, поэтому людей просто больше уезжало. Платили бы как сейчас в топах РПЛ, никто бы никуда не уехал.