Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»

Точилин о сборной России: однозначно наше поколение было сильнее.

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин считает, что сборная России его времени сильнее нынешней.

– Карпин заявил, что нынешняя сборная сильнее, чем была в 2021-м году из-за игроков. Вы согласны?

– Ему виднее, потому что он тренировал тогда, находился внутри процесса, может сравнить. Но для того, чтобы это понять, нужно вызывать оптимальный состав и тогда уже смотреть.

– Чем это поколение сборной России отличается от вашего, и какое сильнее?

– Однозначно наше поколение сильнее. В первую очередь в уровне конкуренции. В то время в сборную после одного – двух хороших матчей было не попасть. Нужно было доказывать свое право на приглашение на более длительной дистанции.

Ну и те результаты, которые у нас тогда были, говорят о том, что та сборная была более мастеровитой, – сказал Точилин.

Отметим, что Точилин провел один матч за сборную России в 2003 году.