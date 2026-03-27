Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
Защитник «Спартака» Александр Джику высказался о результатах красно-белых в последние годы.
«Одно чемпионство за последние 20 лет – это большая проблема для такого большого клуба, как «Спартак».
Все вокруг знают, что «Спартак» – самый известный клуб в России. Поэтому нам точно нужно достичь чего-то большого. И начинать нужно уже сейчас.
Мы хотим решить эту проблему в ближайшее время. Для этого нам нужно работать еще больше каждый день», – сказал Джику.
После 22 туров красно-белые занимают 6-е место в Мир РПЛ, набрав 38 очков.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Одно чемпионство — это большая проблема. Получается, нет чемпионства — и нет проблем!
Достичь чего-то большего - переместиться с 6 места на 5.
Проблема конечно, что целое чемпионство получили после беспредела 90-х. Ну в принципе пусть будет так, каждые 20 лет одно чемпионство. Все таки "Все знают, что это самый известный клуб в России". ахах
