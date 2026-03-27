  • Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
3

Защитник «Спартака» Александр Джику высказался о результатах красно-белых в последние годы.

«Одно чемпионство за последние 20 лет – это большая проблема для такого большого клуба, как «Спартак».

Все вокруг знают, что «Спартак» – самый известный клуб в России. Поэтому нам точно нужно достичь чего-то большого. И начинать нужно уже сейчас.

Мы хотим решить эту проблему в ближайшее время. Для этого нам нужно работать еще больше каждый день», – сказал Джику.

После 22 туров красно-белые занимают 6-е место в Мир РПЛ, набрав 38 очков.

Одно чемпионство — это большая проблема. Получается, нет чемпионства — и нет проблем!
Достичь чего-то большего - переместиться с 6 места на 5.
Проблема конечно, что целое чемпионство получили после беспредела 90-х. Ну в принципе пусть будет так, каждые 20 лет одно чемпионство. Все таки "Все знают, что это самый известный клуб в России". ахах
Рекомендуем
Главные новости
В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока
8 минут назадВидео
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 13:40
Колосков о женщинах на ВАР: «Это от лукавого – то главными арбитрами их сделаем, то на ВАР посадим, все от фонаря. Там есть четкие критерии, и неважно: женщина, мужчина или кто-то средний»
11 минут назад
Товарищеские матчи. Иран уступил Нигерии в Турции, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
21 минуту назад
Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»
25 минут назад
Булыкин о проблемах с интернетом: «Я что-то не замечаю, все летает. Госуслуги или банковские приложения – там еще больше информации снимают, чем MAX»
39 минут назад
«Матч прошел – сразу вискарика литрушечку, на второй день – пивасик, на третий – отдыхаешь дома. Я так до 40 лет доиграл!» Овчинников о совете Прюдомма
46 минут назад
Мостовой о российских игроках: «Как условный Соболев поедет в Европу, когда за его зарплату в «Зените» играют в «Барселоне» и «Реале»? Никто ему таких денег там не даст»
сегодня, 13:55
Монсон про 285 млн рублей в год у Семака: «Мне это не нравится, но такова система. Люди с такими зарплатами должны отчислять 5-10% на детско-юношеский спорт»
сегодня, 13:44
Отец 39-летнего Еременко: «Роман «Зенит» точно усилит – он в сумасшедшей форме, о технике и говорить не надо. Он хотел бы вернуться в Россию»
сегодня, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч (U21). Россия играет с Узбекистаном в Турции
11 минут назадLive
Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»
34 минуты назад
Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
49 минут назад
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
сегодня, 13:51
Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
сегодня, 13:35
Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
сегодня, 13:13
Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»
сегодня, 12:53
Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
сегодня, 12:43
78-летний Ходжсон вернулся в «Бристоль Сити», идущий 16-м в Чемпионшипе. Рой тренировал команду в 1982-м
сегодня, 11:28
Марокканский юрист о презентации трофея Кубка Африки Сенегалом на игре с Перу: «Имеем право обратиться в суд для выдачи ускоренного судебного приказа об изъятии трофея»
сегодня, 11:27
Рекомендуем