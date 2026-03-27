Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»

Джику о «Спартаке»: самый известный клуб, 1 чемпионство за 20 лет – проблема.

Защитник «Спартака » Александр Джику высказался о результатах красно-белых в последние годы.

«Одно чемпионство за последние 20 лет – это большая проблема для такого большого клуба, как «Спартак».

Все вокруг знают, что «Спартак» – самый известный клуб в России. Поэтому нам точно нужно достичь чего-то большого. И начинать нужно уже сейчас.

Мы хотим решить эту проблему в ближайшее время. Для этого нам нужно работать еще больше каждый день», – сказал Джику.

После 22 туров красно-белые занимают 6-е место в Мир РПЛ , набрав 38 очков.